La historia de la imprenta en Santander, eje del nuevo ciclo del Centro de Estudios Montañeses

La historia de la imprenta en Santander, con motivo de la conmemoración de dos siglos de la fundación de la Imprenta Martínez, recorre la nueva ... propuesta del Centro de Estudios Montañeses. El tradicional ciclo de conferencias que cada otoño organiza el CEM y que se desarrolla en el salón de actos del Ateneo, comienza hoy con 'Un recorrido por la imprenta de Santander', a cargo de Eva M. Plaza Díaz de la UC. La andadura de la histórica imprenta santanderina tuvo su punto de partida en el número 13 de la calle Cisneros.

Eva María Plaza Díaz se graduó en Historia por la Universidad de Cantabria en 2020, y al año siguiente en el Máster en Patrimonio Histórico y Territorial por la misma universidad. Desde 2023 es Técnica de Gestión Documental en el Centro de Documentación del Puerto de Santander. Sus líneas de investigación se centran en la imprenta en Cantabria y el patrimonio portuario.

Próxima charla

El próximo viernes, bajo el epígrafe 'Documentos impresos, ephemera, remendería: talleres de imprenta para la vida cotidiana', Virginia Cuñat Ciscar impartirá la segunda charla. Cuñat es profesora titular de Diplomática, Paleografía, Codicología y Bibliografía material en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria desde 1990. Fue vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de 2008 a 2016 y es decana de la misma desde febrero de 2018.

Experta en las manifestaciones materiales de la cultura escrita, tanto bibliográfica como documental, sus soportes, sus contenidos y la conservación de aquellos, está especializada dentro del campo de la Diplomática en cancillerías reales y escribanías municipales, y en Paleografía en estudios sobre la vinculación de la escritura a la tecnología desde el siglo XV hasta la actualidad.

Ya el martes la ponencia 'José María Martínez y el Boletín de Comercio', de Miguel Ángel Bringas Gutiérrez, completará el ciclo. Todas las ponencias tendrán lugar a las 19.30 horas. Profesor de Historia Económica de la UC, es autor del estudio 'La prensa diaria de Santander en octubre de 1934. Aproximación a un estudio metodológico». Precisamente la prensa local fue también el objeto de su conferencia de ingreso en el Centro de Estudios Montañeses en 2023.