El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Interior del local Gráficas Martínez donde en su día estuvo la imprenta de Santander. Celedonio

La historia de la imprenta en Santander, eje del nuevo ciclo del Centro de Estudios Montañeses

Eva María Plaza Díaz hará un recorrido por la historia de esta entidad

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 10:27

Comenta

La historia de la imprenta en Santander, con motivo de la conmemoración de dos siglos de la fundación de la Imprenta Martínez, recorre la nueva ... propuesta del Centro de Estudios Montañeses. El tradicional ciclo de conferencias que cada otoño organiza el CEM y que se desarrolla en el salón de actos del Ateneo, comienza hoy con 'Un recorrido por la imprenta de Santander', a cargo de Eva M. Plaza Díaz de la UC. La andadura de la histórica imprenta santanderina tuvo su punto de partida en el número 13 de la calle Cisneros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  5. 5

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  6. 6

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  7. 7

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  8. 8 Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
  9. 9

    El Gobierno de Cantabria rechaza el nuevo estudio del tren Santander-Bilbao
  10. 10 Cocina montañesa con parrilla y fundamento en Bodega Montaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La historia de la imprenta en Santander, eje del nuevo ciclo del Centro de Estudios Montañeses

La historia de la imprenta en Santander, eje del nuevo ciclo del Centro de Estudios Montañeses