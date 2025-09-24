La Llave Azul estrena mañana en Cantabria 'Breve historia de una familia', ópera prima de Jianjie Lin

'Breve historia de una familia' (Jia ting jian shi) ópera prima del director chino Jianjie Lin, recala en Cantabria de la mano de La ... Llave azul. Esta asociación estrena así un mes más una película inédita en Cantabria. El acto contará con la proyección y un coloquio moderado por Nacho Solana, realizador cántabro y profesor de dirección cinematográfica, en la sede de Santander de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. La cita, mañana a las 20.00. La Llave Azul estrena en Cantabria la película presentada en la sección oficial del festival de Sundance 2024,estrenada en el Festival de Berlín de 2024 antes de recibir dos premios en el Festival de Pekín.

El filme presenta una puesta en escena enigmática, con ecos del cine de Michael Haneke y de 'Parásitos' de Bong Joon-ho, 2029) para analizar la expectativa económica y social de una familia en la China contemporánea.

Después de la proyección, tendrá lugar un coloquio abierto al público moderado por Nacho Solana, realizador cántabro y profesor de dirección cinematográfica en la Universidad del Atlántico. La entrada es gratuita para las personas socias de La Llave Azul, y tiene un coste de 3 euros para el resto.

La trama muestra a unos padres que descubren que un tranquilo y enigmático amigo del instituto de su hijo, proviene de un entorno problemático y deciden integrarle poco a poco en la familia. Pero un trágico y repentino suceso provoca viejas heridas y secretos. En la Seminci se destacó la puesta en escena de esta ópera prima que lleva a otros caminos, «analizando de forma perversa a la expectativa económica y social en China y convirtiendo la aparente calidez del hogar en un campo de batalla silencioso y calculador».

Lin Jianjie, tras licenciarse en Bioinformática, su pasión por descifrar la existencia humana le llevó a dedicarse al cine. Obtuvo un título en Nueva York. Sus cortometrajes, 'A Visit' (2015) y 'Gu' (2017), se han proyectado en numerosos festivales internacionales.