La Llave Azul estrena mañana en Cantabria 'Breve historia de una familia', ópera prima de Jianjie Lin

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:45

'Breve historia de una familia' (Jia ting jian shi) ópera prima del director chino Jianjie Lin, recala en Cantabria de la mano de La ... Llave azul. Esta asociación estrena así un mes más una película inédita en Cantabria. El acto contará con la proyección y un coloquio moderado por Nacho Solana, realizador cántabro y profesor de dirección cinematográfica, en la sede de Santander de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. La cita, mañana a las 20.00. La Llave Azul estrena en Cantabria la película presentada en la sección oficial del festival de Sundance 2024,estrenada en el Festival de Berlín de 2024 antes de recibir dos premios en el Festival de Pekín.

