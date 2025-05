Ve la luz la 'Poesía completa' de Álvaro Pombo, escrita entre 1973 y 2024 El volumen, que acaba de editar Vitruvio, recoge los cinco libros de poemas publicados por el Cervantes santanderino, más varios poemas sueltos no incluidos en libro

«La poesía se esconde en los agujeros como los gatos, y debajo de las alfombras. Y no se puede forzar gran cosa, ni ... olvidar gran cosa: si no pareciera exagerado diría que la poesía es una presencia divina, una variante del est Deus in novis de los filósofos idealistas alemanes». Así se expresaba el autor de 'El exclaustrado', el escritor santanderino Álvaro Pombo, a escasas horas de recibir el Premio Cervantes, en una entrevista concedida a El Diario. Tras el celebrado narrador, el lúcido ensayista y el profundo pensador siempre subyace el poeta. Ahora, apenas un mes después de la ceremonia en la que se entregó a Pombo el mayor galardón de las letras en español, ve la luz su 'Poesía completa' de la mano de ediciones Vitruvio. Por primera vez se reúne su voz poética «original y de una enorme sensibilidad» en la búsqueda del ser humano y en el trato hacia el lenguaje.

El volumen recoge los cinco libros de poemas publicados por Álvaro Pombo: 'Protocolos', 'Variaciones', 'Hacia una constitución poética del año en curso', 'Protocolos para la rehabilitación del firmamento' y 'Los enunciados protocolarios', más varios poemas sueltos no incluidos en libro. El prólogo es del historiador y escritor Mario Crespo, uno de los exégetas del narrador de 'Santander, 1936', quien precisamente leyó el discurso de Pombo el pasado día 23, debido al entonces delicado estado de salud del galardonado. La obra, que aglutina la creación poética de Pombo, hace el número 1041 de la colección Baños del Carmen de Vitruvio. Entre los autores de la colección, junto a una gran cantidad de autores noveles, figuran Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gloria Fuertes, Claudio Rodríguez, César Vallejo, Luis Cernuda, Octavio Paz, Dámaso Alonso, Pere Gimferrer y Antonio Machado. Además de este volumen, en perspectiva está prevista la aparición de una Antología poética de Pombo, en manos de la Fundación Gerardo Diego y Renacimiento, cuyo artífice es el poeta santanderino Juan Antonio González Fuentes. Pombo ha recordado con este motivo que «la poesía ha sido esencial» en su vida literaria. «Y sigue siéndolo». Tal es así que aún queda un proyecto de publicación de poemas finales. Al margen de lo poético, otra edición conmemorativa de este 'año Pombo' será un libro del Instituto Cervantes con fotos de Lisbeth Salas bajo el epígrafe 'La tercera ciudad'.

