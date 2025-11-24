El mundo de Álvaro Pombo, eje de la nueva sesión de La palabra habitada

Guillermo Balbona Santander Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Coincidente con la salida a la luz del primer volumen de sus 'Cuentos autobiográficos' y de la reciente antología de su poesía, Álvaro Pombo es el protagonista esta semana del ciclo 'La palabra habitada. el autor y sus voces'. El ciclo coordinado por La Machina Teatro y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, con la colaboración en una sesión de la Fundación Gerardo Diego, celebra esta sesión el miércoles día 26. Esta cita tenía que haberse celebrado el pasado día 12, pero fue aplazada por baja médica del conferenciante, Mario Crespo, que sí abordará esta semana el perfil de Pombo, junto con los lectores Patricia Cercas y Manuel Menárguez.

Como es habitual, el acto tendrá lugar en la sede del Centro Cultural Doctor Madrazo a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. 'La palabra habitada' es un programa compuesto por ocho conferencias en torno a escritores de Cantabria. Como en ediciones anteriores, el formato de cada una de las intervenciones gira en torno a una ponencia impartida por un profesor o investigador, acompañado de la lectura dramatizada, por parte de intérpretes profesionales de La Machina, de algunos de los textos más significativos de los autores seleccionados.

A lo largo de 2025, esta sexta edición da voz y morada a ocho escritores, la mayor parte de ellos nacidos en Cantabria, o vinculados de alguna manera a la comunidad. Los autores seleccionados representan, «tanto en su diversidad como en su contexto, una parte esencial del rico patrimonio de nuestra literatura». Al mismo tiempo, se presentan nombres sobradamente conocidos junto a otros menos populares, pero también notables y que resulta interesante dar a conocer. Este proyecto exclusivo de La Machina Teatro, concebido y desarrollado por sus miembros, cuenta con la colaboración del profesor Fernando Abascal, como asesor literario del ciclo. El coordinador artístico es Francisco Valcarce, el coordinador técnico Víctor Lorenzo y Cercas y Menárguez son, habitualmente, los lectores/intérpretes. La sesión, en esta recta final de año, se celebra tras un periodo en el que el autor de 'El exclaustrado' ha recibido el Premio Cervantes el pasado mes de abril y, recientemente, la Medalla de Oro de Cantabria, la más alta distinción de la comunidad, «símbolo del vínculo indestructible entre su escritura y su tierra».