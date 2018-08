«Los artistas y los toreros me gustan sobre todo a partir de los 50 años» José Manuel Soto. / Roberto Garver El cantante y compositor sevillano José Manuel Soto actuará el próximo martes en Escenario Santander, donde repasará sus más de 30 años de carrera JAVIER GANGOITI Santander Sábado, 11 agosto 2018, 07:56

Con más de tres décadas de carrera y 200 canciones a sus espaldas, José Manuel Soto se siente en su mejor momento. Así lo siente él, que ya se considera un «superviviente» dentro de la industria musical. Después de haber actuado en Cádiz y en Granada, el próximo martes 14 de agosto cantará en Escenario Santander, una cita a la que tampoco faltó al año pasado y en la que volverá a repasar su dilatado repertorio. A sus 57 años, el cantautor sevillano vuelve más sereno y lleno de energía que nunca. Con razón prefiere a los artistas y los toreros a partir de los 50 años.

–Ya vino el año pasado a actuar. ¿Le ha cogido el gusto a Santander?

–¡Y quién no! El norte me atrae mucho, a toda la gente del sur. El ambiente de Cantabria, su paisaje y su gente lo hacen un lugar muy agradable. Mi familia viene de ahí, de un hombre que se fue a Sevilla a final del siglo XIX a trabajar y echó raíces. Estamos muy orgullosos de ese pasado.

–¿Algún rincón de la región que le guste especialmente?

–A mí me gusta mucho la montaña, el mar y todo lo bueno que tiene Cantabria. En Somo tengo una amiga que conoce un rincón perdido al que vamos de vez en cuando. Tengo la suerte de tener varios amigos entre Asturias, Cantabria y País Vasco. Habiendo amigos, no se puede pedir nada más.

–¿Qué recuerdo guarda del público de Cantabria?

–Es muy correcto, lleno de gente educada y que escucha mucha música. He tenido experiencias magníficas en los escenarios de aquí. Ahora estoy volviendo a venir con más frecuencia y agradezco mucho toda esa amabilidad.

–Son más de 30 años. Nada menos que de 200 canciones. ¿Qué se siente al ser uno de los exponentes de la canción en España?

–¡Ahora estoy en un momento de madurez, un periodo en el que ya tengo experiencia pero al mismo tiempo me queda mucho tiempo por delante. Ahora siento que estoy en un periodo de serenidad, lleno de energía y con muchas cosas que decir todavía.

–¿Ha cambiado mucho el joven que comenzó hace más de 30 años?

–Todos cambiamos. Ahora estoy más relajado, soy una persona más inteligente, más reflexiva o incluso más divertida. En la juventud eres más apasionado y no pensaba las cosas. En cualquier caso, los artistas y los toreros me gustan más a partir de los 50 años.

–Ha sido testigo del gran cambio que ha sufrido la industria musical. ¿Cómo valora la incorporación de Internet y de la tecnología en el negocio?

–¡Todo ha cambiado mucho. Todo menos la emoción con la que canto cuando me subo al escenario. Yo viví formatos como el vinilo, luego el CD y ahora estamos en la era digital que por un lado es fantástica para llegar a cualquier rincón del mundo, pero se ha llevado por delante toda la industria. Yo llegaba a vender 300.000 copias en la época dorada de los años 1980, y eso generaba mucho dinero para los artistas y las compañías. Ahora hay que trabajar mucho más, ganar menos y reinventarte todos los días.

–Quienes no vivieron ese cambio son los artistas que han surgido ahora y en los últimos años. ¿Cómo ve la cantera de Andalucía?

–Hay muchísima gente joven con talento, mucha más que en mi época. Ver la cantidad de nuevos artistas que salen ahora es un placer. Gente que canta, que baila, que toca la guitarra y que hace de todo mejor que nunca. En Andalucía, como en el resto de España, hay una cantera espectacular. Esa generación de Manuel Carrasco, Vanessa Martín y de Pablo Alboránson todos de una calidad tremenda. Los que estamos aquí desde hace tantos años somos unos supervivientes.

–Ahora son muy populares formato televisivos como 'Operación Triunfo' o 'La voz' ¿Ve este tipo de programas?

–Sí, los veo. Si a la gente le entretiene y, sobre todo, ayuda a acercar la música a la gente yo creo que son estupendos. Lo que también creo es que este tipo de programas buscan siempre el mismo perfil de artista, son todos muy parecidos. Lo mismo ocurre la música que se interpreta, toda muy comercial. Echo de menos una mayor búsqueda de personalidad, de espontaneidad y de gente distinta.

–'Soy español' es una canción que apela a la identidad nacional. ¿Cómo surgió la idea para escribirla?

–¡Yo me siento español, sin que eso signifique ser de determinada ideología. Ser español está por encima de eso. He recorrido todo el mundo y he visto la gran huella que ha dejado España en todo el planeta. El arte, la cultura y páginas muy hermosas de la historia tienen la huella de esta tierra. Por eso me siento orgulloso de mi país.

–¿Se la dedica a alguien en particular?

–Últimamente están surgiendo una serie de movimientos antiespañoles que me han molestado mucho y me hacen sentir mal. Creo que hay una mayoría silenciosa de españoles que se sienten identificados con el mensaje de la canción, sin imponer nada. Creo que era una canción oportuna para cantarla en esta época y, de hecho, está funcionando muy bien.

–¿Ha valorado meterse en política?

–No, no tengo aspiraciones políticas. Es mucho más bonito cantar. Además, la política en España es muy dura y muy ingrata. Conozco gente estupenda que ha salido escarmentada injustamente. Hay mucho aficionado a meterse con todo el mundo y estamos en un momento muy crispado y complicado para eso. Todo el mundo te acusa de ladrón, de sinvergüenza, aunque te dejes la vida por las personas.