David Guetta: «Estoy feliz por ir a los tribunales. Puedo probar que ya pagué» El cantante, que desconocía la polémica generada en torno a su fallido concierto en Santander, afirma que «no es verdad» que no haya devuelto la totalidad de su caché DM . Santander Miércoles, 12 septiembre 2018, 21:41

Sin comunicados, representantes, ni intermediarios, estupefacto e incrédulo, David Guetta ha respondido personalmente a la polémica generada en torno a su fallido concierto en Santander. Una polémica que el francés desconocía hasta esta misma tarde, según ha señalado.

Guetta ha negado hoy la versión de los promotores del concierto: que el importe aún no ha sido devuelto porque el DJ no ha abonado el monto que se le exige y tampoco ha propuesto una fecha alternativa para otro show.

Así, en español, Guetta ha afirmado que está «feliz por ir a los tribunales» porque, añadió, «Juro y puedo probar que pagué el dinero», ha asegurado en la rueda de prensa celebrada hoy en la capital española, ante una sala abarrotada de periodistas convocados para preguntarle en primicia por su nuevo disco de estudio, '7' (Warner Music), que se publica el viernes.

Preguntado sobre el anuncio de la promotora de que todavía no había devuelto la totalidad de su caché y de que estudiaría reclamar daños, Guetta, sorprendido, ha asegurado que «no es verdad» y le resulta «ridículo».

Este argumento es el que ha sostenido la UTE La Campa (Delfuego Booking y Heart Of Gold) desde que se cancelase el concierto. «El artista David Guetta, a 2 de agosto de 2018, no ha devuelto el caché como anunció ayer en redes sociales; confiando la organización en que no defraude una vez más su propia palabra y pague», añadían a principios del mes pasado los promotores de los conciertos de La Semana Grande. Exigían al DJ no solo el reembolso del caché, sino también daños y perjuicios así como los gastos de producción de su show, cifrados por la organización en 300.000 euros y que en la documentación presentada a concurso figuran como una cifra menor; 45.000 euros. Los citados gastos de producción de esta renovada edición del festival celebrado en La Magdalena dependen desde este año del Ayuntamiento de Santander.

«Es una locura pero estoy feliz de poder hablarlo, porque he estado recibiendo mensajes en Instagram de gente enfadada y no lo entendía», ha aseverado el dj francés.

Guetta ha reconocido que la cancelación de un concierto no es su «estilo» -«solo he cancelado otros dos conciertos en mi vida», ha destacado- pero que en esa ocasión el avión «no funcionaba». «Esperé dos, tres y cuatro horas, pero no pudo ser», ha añadido.

Esta problemática dejó a más de 10.000 personas sin posibilidad de ver el show del DJ internacional. Los organizadores del evento confirmaron la pasada semana que no contaban con un seguro que cubriera la incomparecencia del artista, por lo que la devolución del importe de las entradas no puede ampararse en este documento.

Parte de los afectados se han agrupado con el asesoramiento de diversos abogados para presentar una demanda común y recuperar su dinero, un proceso que, a priori, llevará tiempo, pues desde La Campa se indica que la devolución se realizará una vez que el DJ haya reintegrado los gastos solicitados.

No obstante, Guetta ha aclarado, tras la cancelación, que él es un «empleado, de lujo si quieres», que únicamente recibe dinero del promotor, no de los asistentes al concierto. «El dinero que la gente paga no va para mí, solo lo que fija el promotor: no importa que vayan diez o mil personas», ha afirmado.

Por ello, defiende que si no trabaja, no le pagan. «Lo puedo enseñar en un papel, pero no sabía que estaban diciendo que no he pagado, porque es ridículo: a mí que me va a cambiar, si doy 100 o 150 fiestas al año», ha matizado.

Así, ha reiterado que el cancelar un concierto es «una situación normal que puede suceder» y afirma «no haber hecho nada malo». «Pero esa información loca de que solo he pagado parte del dinero...Voy a llamar a mi mánager. Ahora lo he entendendio y por mí no hay problema en ir a los tribunales», ha aclarado.

Nuevo disco

Sobre el nuevo disco, que será doble -una parte pop y otra electrónica con su pseudónimo 'Jack black'- y que cuenta con colaboraciones con Sia o Justin Bieber, entre otros, ha defendido la «música comercial».

«Este álbum es un ejercicio de productor, que me ha permitido hacer todo tipo de música. La música es buena o no y para mí no significa nada si es comercial: lo que hoy es underground, será pop un día en el futuro», ha concluido.