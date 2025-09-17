Francisco Coll y Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025

C. P. S. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:38 Comenta Compartir

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2025 ha propuesto la concesión de estos galardones al compositor y director Francisco Coll, en la modalidad de Composición, y al director Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha otorgado el galardón a Coll «por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público». Asimismo, ha puesto en valor que a lo largo de 2024 ha estrenado obras destacadas como el 'Concierto para Violonchelo' interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms londinenses o 'Ciudad sin sueño', para piano y orquesta, estrenada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philarmonic Orquestra. «Sus obras han sido interpretadas por formaciones tan destacadas como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna o la London Sinfonietta», añade.

Por su parte, de Heras-Casado ha subrayado «el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo y, especialmente, por el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana». La de HerasCasado es «una carrera reconocida con los principales premios dentro y fuera de España, incluidos los galardones a su grabación de la 'Cuarta Sinfonía' de Bruckner en 2024», concluye el jurado.

Francisco Coll García (Valencia, 1985) estudió en los Conservatorios de Valencia y Madrid antes de trasladarse a Londres en 2008 para trabajar con Thomas Adès (del que ha sido su único alumno hasta la fecha) y con Richard Baker en la Guildhall School of Music and Drama, becado por el Institut Valencià de la Música y por la Guildhall Trust. Allí obtuvo el máster en composición con distinción y el Ian Horsburgh Memorial Prize por la mejor obra de postgrado.

Las principales orquestas y conjuntos del mundo han interpretado sus obras, como la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, la Orquesta Sinfónica de Lucerna y el Ensemble Modern, entre otros. Su música se ha escuchado en destacados festivales, desde Aldeburgh, Aix y Aspen hasta los BBC Proms, Verbier y Tanglewood, y en la Phillips Collection. Numerosos instrumentistas han hecho suyas sus composiciones, como Kirill Gerstein, Javier Perianes, Pekka Kuusisto, Sol Gabetta, Augustin Hadelich, Patricia Kopatchinskaja, Sean Shibe y el Cuarteto Casals.

Entre los hitos más destacables de su carrera se encuentran sus obras 'Hidd'n Blue' –que se estrenó en 2012 con la Orquesta Sinfónica de Londres y que ha sido interpretada posteriormente por la Orquesta Sinfónica SWR, la Filarmónica de Múnich y la Sinfónica de Cincinnati-, su ópera de cámara 'Café Kafka' (2014), con texto de Meredith Oakes –que se estrenó en Aldeburgh Music, Opera North y la Royal Opera de Covent Garden, y que también ha sido representada en el Palau de les Arts de Valencia- y 'Enemigo del pueblo' (2025), una ópera de larga duración basada en la obra homónima de Henrik Ibsen, que se estrenará el próximo mes de noviembre en el Palau de les Arts y que contará con representaciones en el Teatro Real en febrero de 2026, dirigidas por el propio compositor.

En 2019, se convirtió en el primer compositor en recibir el Premio Internacional de Música Clásica (ICMA) y tres años más tarde fue distinguido con el Premio de Orquesta y el Premio de Música Contemporánea por su disco monográfico 'Portrait', con una selección de sus obras orquestales, bajo la dirección de Gustavo Gimeno, que se publicó en Pentatone en 2021.

A los nueve años

Pablo Heras-Casado (Granada, 1977) comienza sus estudios musicales de piano a los nueve años y los continúa en el Real Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia'. Posteriormente estudia dirección orquestal con Harry Christophers y Christopher Hogwood y completa su educación con Historia del Arte en la Universidad de Granada. En 1994 funda la Capella Exaudi (luego, La Cantoría) despuntando en la interpretación de compositores barrocos como Agustín Contreras, Juan Manuel de la Puente, Rodrigo de Ceballos, Santos de Aliseda, Jerónimo de Aliseda, Luis de Aranda y Tomás Luis de Victoria.

Además de su interés por la música antigua, su repertorio abarca todas las épocas, incluyendo la música contemporánea. Ha sido el fundador de la Orquesta Barroca de Granada y también del Ensemble Sonora para música contemporánea.

Entre los hitos de su carrera se encuentran su debut en 2008 en Estados Unidos en el Carnegie Hall de Nueva York junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles –con la que también interpretó en la temporada 2012/2013 la ópera 'Angels in America' de Peter Eötvös- y la New World Symphony en Miami Beach; la dirección de la 'Novena Sinfonía' de Beethoven en los conciertos de Año Nuevo de la Staatskapelle de Berlín en la temporada 2013/2014, la misma en la que dirigió 'Carmen' y 'Rigoletto' en la Metropolitan Opera House de Nueva York y el 'Réquiem' de Verdi en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. En 2015 participa en el estreno absoluto de la ópera 'El público' de Mauricio Sotelo, sobre texto de Federico García Lorca en el Teatro Real de Madrid, escenario en el que ejerce desde 2014 como director principal invitado y sobre el que ha sellado éxitos como la tetralogía de Richard Wagner 'El anillo del nibelungo'.