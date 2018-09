«Tocar en Reinosa es increíble, para mí es lo más emocionante» El cantante Rulo, en el Campo de Los Obeso / B.C El grupo Rulo y La Contrabanda ofrecerá un concierto mañana en el Campo de Los Obeso de Reinosa a partir de las 21.00 horasRaúl Gutiérrez 'Rulo' Cantante BLANCA CARBONELL REINOSA. Viernes, 28 septiembre 2018, 15:29

Rulo', lo tiene claro.Por eso, durante estos días ha estado al pie del cañón, en la organización del concierto que este sábado ofrece junto a su Contrabanda en su ciudad, Reinosa. Será a partir de las 21.00 horas en el Campo de Los Obeso. Como telonero actuará el grupo, también reinosano 'Stock'.Se trata de una apuesta personal del cantante, que ya ha contado con ellos para abrir diversos conciertos durante esta temporada.

–¿Qué supone para usted tocar en Reinosa siete años después de la última vez?

–La verdad es que tocar en Reinosa es increíble, es lo más emocionante para mí. Este año hemos tocado mucho, hemos dado más de cien conciertos, en toda España, en América... pero en ninguno me pongo tan nervioso porque en ninguno me emociono tanto como en casa. Va a venir a verme mi abuelo que tiene 92 años, con eso lo digo todo. Lo que siento es responsabilidad y emoción, sobre todo lo segundo.

–¿Ha supuesto mucho esfuerzo organizar este concierto?

–Hace siete años tocamos en la Plaza de España y creo que este año había que tocar en un escenario como el de las grandes plazas.Era un reto traer a todo el equipo a Reinosa, con todo lo que conlleva, y además sabiendo que es un concierto de entrada libre, con lo que los gastos sólo se podían soportar con patrocinadores.Por eso, tras hablar con el Ayuntamiento, me puse a llamar por teléfono para pedir patrocinios, diciendo que no era para mí, si no que era para que se pudiera celebrar este concierto, y parece que dio sus frutos.

–¿Cómo están siendo las horas previas?

–He tenido la suerte de llegar el miércoles de viaje y ya no tocar hasta el sábado, porque otras semanas hay más citas. Así, he tenido además la oportunidad de disfrutar un poco de las fiestas, además de atender los compromisos. Es bonito estar aquí unos días antes.

–¿Tiene preparada alguna sorpresa para esa noche?

–Vamos a hacer lo que llevamos haciendo durante toda esta gira, pero con tres detallitos diferentes, que no hemos hecho en otras ciudades porque ésta es la mía y porque es importante para mí. Recomiendo a la gente que espere hasta el final, que alguna sorpresa llegará.

–Como telonero actúa el grupo reinosano 'Stock'. ¿Es importante para usted promocionar a grupos reinosanos en sus conciertos?

–Sí.Sobre todo si lo hacen tan bien como 'Stock'. Me gusta mucho cómo tocan, me veo muy reflejado en ellos hace veinte años y además les admiro. Les he llevado a otros conciertos y le dije al Ayuntamiento que los quería en éste de teloneros porque si los hemos llevado fuera de casa, quería que aquí estuvieran también.Y por supuesto, que haremos algo juntos en el escenario. Me gusta que estén con nosotros.

–Ahora que llena plazas en medio mundo, ¿cómo recuerda sus inicios?

–Recuerdo el primer concierto en 1994, cuando ensayábamos en el surtidor, en el garaje de mi abuelo, en 1992. Sonábamos fatal (ríe). También mi primer concierto como público, en el Pabellón Viejo de Reinosa, en 1989.Era de 'Los Suaves'.Yo sólo tenía diez años y esa noche decidí que me iba a dedicar a la música. Los conciertos de la Plaza, con 'La Fuga', cuando teloneamos a 'Australian Blonde', en 1998... me vienen mil recuerdos a la cabeza.

–¿Cree que su éxito ha influido en la proliferación de grupos en Reinosa?

–Es verdad que a raíz de lo de 'La Fuga' hubo más chavalillos que se fueron animando, como me pasó a mí con 'Los Suaves'. Ahora, por ejemplo, es cierto que hay muchos grupos pero no creo que sea por nosotros, aunque es cierto que cuando un grupo hace ruido anima a la gente.Me encantaría que un chaval con doce años me viniera a ver el sábado y dentro de veinte me dijera que montó un grupo porque me vio en la Campa en 2018 y le encantó.

–¿Cómo ve el panorama musical en Reinosa?

–Hay muchos grupos y de muchos estilos.Además hay calidad. No es como antes que cuando empezábamos a tocar no teníamos ni idea.Ahora con 18 años los ves tocar muy bien.Están más formados y hay muy buen nivel musical.

–¿Cómo ha cambiado Reinosa desde que comenzó a tocar hace más de 30 años?

–La transformación urbana que se ha dado en Reinosa en los últimos años es increíble. Por ejemplo, antes en Reinosa no había un lugar para celebrar un gran concierto como el que vamos a celebrar y ahora sí lo tenemos. La parte del río, que es donde vivo yo, es espectacular. Antes había un muro y vivíamos de espaldas al río. La peatonalización, que fue tan polémica hace años, ahora todo el mundo tiene claro que fue un cambio a mejor. Yo creo que el pueblo está más bonito que nunca. Por ese lado muy bien, pero en el plano laboral, estaría muy bien que no perdiéramos población como estamos perdiendo. Yo ahora vivo más fuera que en Reinosa, pero estoy empadronado aquí.Me da pena que de los cuarenta que éramos en mi clase cuando era un niño, trabajan aquí tres y vive uno. El ver carteles de se vende o se alquila, sobre todo en el pueblo, pues duele.