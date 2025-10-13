Nace 'Al otro lado', un proyecto inédito para vivir la escena desde un lugar distinto

«Vivir el acto escénico desde un lugar distinto al que acostumbramos a situarnos; la butaca del teatro o el espacio expositivo». Esta es la ... premisa de 'Al otro lado. La comunidad a escena', un proyecto inédito impulsado por la asociación Allende, Movimiento y Creación y reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, que propone un programa de actividades del 17 al 31 de este mes. «Planteamos revisar la relación del artista y su trabajo con el tejido social de la ciudad y ampliar así las formas a las que puede recurrir la sociedad para relacionarse con el acto escénico», explica Rebeca García Celdrán, pedagoga, bailarina y creadora que, junto al coreógrafo y bailarín independiente, Manuel Martín, comenzaron hace una década el proyecto de danza Allende, un colectivo surgido tras su trabajo en una propuesta homónima «con la que desarrollaron procesos de creación y estrenaron una pieza de danza contemporánea que ha dado lugar a la reciente constitución de la asociación del mismo nombre y desde la que desarrollan iniciativas en torno a la danza en comunidad».

Esta iniciativa, seleccionada en la modalidad Cultura Emprende de la FSC, dirigida a proyectos de nueva creación, tratan de activar y promover una mayor interacción de la sociedad con el acto escénico, más allá de situarnos como espectadores.

«Creemos que el exceso de oferta visual al que nos vemos sometidos cada día se puede enriquecer con un arte escénico que salga de lo meramente visual y haga hincapié en la relación del proceso con la sociedad», manifiesta Celdrán. Para ahondar en esta idea, han diseñado varias actividades.

Del 17 al 19 en la Fábrica de Creación, se celebrará el taller 'Mueve tu gatx', junto a la artista Beatriz del Monte, referente del rap rural en España. En esta actividad, cuyas plazas ya están agotadas, los participantes investigarán sobre «su cuerpo único» a través de diversas metodologías, técnicas de danza contemporánea, teatro gestual, voz, improvisación y meditación. La idea es bajar al cuerpo y dejar -a un lado- la mente. La muestra del trabajo realizado será el día 19 a partir de las 12.00 horas.

Las propuestas continuarán el día 20, a las 19.30 horas, con una charla sobre arte relacional en La Vorágine. La entrada es libre. El objetivo de este encuentro es abordar las diferencias entre este arte y el formato convencional como «artefacto artístico donde el artista se relaciona con el público de manera principalmente unidireccional».

El 21 y 22 se exhibirá la pieza 'Bautismo', una obra unipersonal de inmersión, creada por la artista e investigadora iara Solano Arana; una incursión privada y fugaz en un espacio de cuidados donde poder dejar tu cuerpo suspendido entre las burbujas de un jacuzzi rebosante de recuerdos líquidos colectivos.

Habrá pases de media hora a partir de las 11.00 horas en el Café de las Artes.

Otro de los ejes principales de esta iniciativa, con la que se clausurará el proyecto y para el que es necesario inscribirse es la actividad 'El país más pequeño en masa', una propuesta que acogerá el Palacio de Festivales el día 31 y cuya convocatoria ya está abierta.

Se trata, según expone Rebeca García Celdrán, de un proyecto de creación desde el cuerpo común. «Este proyecto toma de base un trabajo escénico ya existente: 'El País Más Pequeño', de Manuel Martín, creador madrileño afincado en Cantabria y codirector de la compañía Mymadder; y lo convierte en una pieza escénica acompañada por una masa de personas no profesionales de la danza que se mueven, escuchan, observan y respiran como un «cuerpo común».

Cuatro días de trabajo desde los conceptos de escucha, cuidado y permanencia que convertirán la obra original en un trabajo escénico muy diferente. Así, mediante el lanzamiento de una convocatoria abierta a la ciudadanía, la compañía Mymadder trabajará la puesta en escena de este cuerpo común que envuelve y sostiene la propuesta inicial convirtiéndola en otra escénica diferente. Al finalizar la muestra se celebrará un coloquio con el fin de compartir testimonios de los participantes.