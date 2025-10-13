El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pieza 'Bautismo', una obra unipersonal de inmersión, creada por la artista e investigadora iara Solano Arana. FSC

Nace 'Al otro lado', un proyecto inédito para vivir la escena desde un lugar distinto

Impulsado por la asociación Allende, Movimiento y Creación, el programa propone durante la segunda quincena actividades para promover una mayor interacción de la sociedad con el acto escénico

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

«Vivir el acto escénico desde un lugar distinto al que acostumbramos a situarnos; la butaca del teatro o el espacio expositivo». Esta es la ... premisa de 'Al otro lado. La comunidad a escena', un proyecto inédito impulsado por la asociación Allende, Movimiento y Creación y reconocido en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, que propone un programa de actividades del 17 al 31 de este mes. «Planteamos revisar la relación del artista y su trabajo con el tejido social de la ciudad y ampliar así las formas a las que puede recurrir la sociedad para relacionarse con el acto escénico», explica Rebeca García Celdrán, pedagoga, bailarina y creadora que, junto al coreógrafo y bailarín independiente, Manuel Martín, comenzaron hace una década el proyecto de danza Allende, un colectivo surgido tras su trabajo en una propuesta homónima «con la que desarrollaron procesos de creación y estrenaron una pieza de danza contemporánea que ha dado lugar a la reciente constitución de la asociación del mismo nombre y desde la que desarrollan iniciativas en torno a la danza en comunidad».

