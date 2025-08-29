Oliver Laxe recibirá el premio de honor del festival cántabro 'Guionizate'

Ya son siete las ediciones de 'Guionizate', un certamen apoyado por el Gobierno de Cantabria cuyo objetivo es dar al guión el «lugar que merece, ... que no es otro que el corazón de la creación audiovisual» y que además incluye la concesión del premio honorífico Ciudad de Santander que este año ha recaído en el cineasta gallego Oliver Laxe, director y guionista de 'Sîrat', película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Cannes.

Las bases del certamen, el nombre del ganador del premio honorífico, y otros detalles de este certamen, como la fecha en la que se celebrará gala en la que se harán entrega de los premios, el día 30 de octubre, fueron dadas ayer a conocer en una rueda de prensa en la que participaron la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, junto al presidente del festival, Tasio Fernández, la directora, Andrea Fernández, y el presidente de la Asociación Audiovisual de Cantabria, Vicente Vega.

Además de reinvindicar el trabajo de los guionistas «muchas veces poco apreciado y desconocido» en palabras de la directora general; todos ellos hicieron especial hincapié en la ayuda que presta este premio que sirve, además, para descubrir y premiar talentos emergentes en la escritura de guiones, fomentado un vínculo profundo entre los creadores y el patrimonio cántabro. «Este es el único festival que hay en Cantabria, y de los pocos que existen de su categoría en España. Eso quiere decir que realmente desde hace ya bastantes años, estamos apostando para que el guion sea el elemento básico de cualquier producción audiovisual, ya sea corto o largo. Y ese es uno de los objetivos que tiene que tiene este festival».

En lo que respecta al certamen especificaronque la fecha límite de entrega de originales será el próximo 16 de septiembre de 2025. La participación está abierta a todas las personas, profesionales o no, menores o mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que hayan nacido o estén empadronadas en Cantabria y que los guiones presentados son: deberán estar escritos en castellano; tienen que ser inéditos, no producidos ni premiados con anterioridad; la extensión será entre 5 y 12 páginas (sin incluir portada, descripciones u otros materiales adicionales); el formato debe ajustarse al estandarizado profesional, y se presentará un original como máximo por autor.

El jurado, formado por profesionales del sector valorará la calidad, el interés, la viabilidad y la carga visual de los guiones y el ganador será premiado con una ayuda económica de 500 euros y se le facilitará realizar el cortometraje.

En cuanto al premio de honor, que aún no ha confirmado su presencia en la gala de clausura, hay que recordar que es también director de otras películas galardonadas como 'O que arde'. El premio recayó el año pasado en el también cineasta Rodrigo Sorogoyen.