Oliver Laxe con el Premio del Jurado del Festival de Cannes. BENOIT TESSIER/REUTERS

Oliver Laxe recibirá el premio de honor del festival cántabro 'Guionizate'

Los interesados en presentar sus trabajos a concurso tienen de plazo hasta el 16 de septiembre y la entrega de premios será el 30 de octubre

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Ya son siete las ediciones de 'Guionizate', un certamen apoyado por el Gobierno de Cantabria cuyo objetivo es dar al guión el «lugar que merece, ... que no es otro que el corazón de la creación audiovisual» y que además incluye la concesión del premio honorífico Ciudad de Santander que este año ha recaído en el cineasta gallego Oliver Laxe, director y guionista de 'Sîrat', película ganadora del Premio del Jurado del Festival de Cannes.

