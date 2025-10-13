'La palabra habitada' dedica su nueva sesión a la creación de Gerardo Diego

Guillermo Balbona Santander Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Su primera publicación, el cuento 'La caja del abuelo', vio la luz en El Diario Montañés en 1918. Su primer libro data de 1920, 'El romancero de la novia', y sufragó sus costes con su primer sueldo, como le había aconsejado Ramón Gómez de la Serna. Tradición y modernidad. Clasicismo y vanguardia. El universo del poeta santanderino Gerardo Diego, símbolo del 27, Premio Cervantes en 1979, compartido con Jorge Luis Borges, será abordado esta semana en la nueva sesión de 'La Palabra Habitada'. El ciclo coordinado por La Machina Teatro y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, celebrará su nueva sesión el próximo miércoles. En esta ocasión, se dedica la sesión al autor de Versos humanos' a través de una ponencia de la directora de la Fundación del poeta Andrea Puente, y con la lectura a cargo de los integrantes de la Machina Patricia Cercas y Manuel Menárguez. El Centro Cultural Doctor Madrazo, a las 19.30 horas, con entrada libre, acoge el acto. 'La palabra habitada' es un programa compuesto por ocho conferencias en torno a escritores de Cantabria o vinculados a nuestra comunidad. Como en ediciones anteriores, el formato de cada una de las intervenciones gira en torno a una ponencia impartida por un profesor o investigador, acompañada de la lectura dramatizada, por parte de actrices y actores profesionales de La Machina Teatro, de algunos de los textos más significativos de los autores seleccionados.

A lo largo de este año, ya en su sexta edición, ha dado voz y morada a ocho escritores, la mayor parte de ellos nacidos en Cantabria o vinculados de alguna manera a la comunidad. Los seleccionados representan, tanto en su diversidad como en su contexto, una parte esencial del rico patrimonio de nuestra literatura. Al mismo tiempo, se presentan nombres sobradamente conocidos junto a otros menos populares. Un proyecto exclusivo de La Machina Teatro, concebido y desarrollado por sus miembros, con la colaboración del profesor Fernando Abascal, como asesor literario del ciclo. El coordinador artístico es Francisco Valcarce, el coordinador técnico Víctor Lorenzo y Patricia Cercas y Manuel Menárguez son, habitualmente, los lectores/intérpretes. La santanderina Andrea Puente (Santander, 1974) dirige la Fundación del poeta desde 2019. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria, ha ampliado su formación en el ámbito de la edición, los libros y las bibliotecas en la Scuola del Libro di Urbino o en el Máster en Bibliotecas Digitales de la Universidad Pompeu Fabra.

Desde hace dos décadas desarrolla su actividad profesional en la institución que conserva la biblioteca personal del poeta: un conjunto de libros, revistas, partituras, y otros impresos, que ofrece la posibilidad de explorar los movimientos literarios, artísticos y musicales españoles, latinoamericanos y europeos del siglo XX.