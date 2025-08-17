El 16 Picknic Festival de Cine de Santander celebra sus proyecciones en cuatro espacios La Filmoteca, Madrazo, Casyc y Biblioteca Central acogen la programación desde el próximo martes al 29 de este mes, que incluye largometrajes, documentales, animación, ficción y cine familiar

Regresa el Picknic cinematográfico con la proyección de más de medio centenar de títulos de casi todos los géneros y formatos y una amplia mirada desde la videocreación al cine familiar. La 16 edición de Santander International Film Festival 2025 se abre el próximo martes, día 19, con una jornada dedicada a la videocreación y la animación, y se extenderá hasta el próximo día 29. Cuatro espacios ejercen de sedes de esta programación: la sala Casyc UP de la Fundación Caja Cantabria, la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, la Biblioteca Central y el Doctor Madrazo. Tras el origen y desarrollo de esta propuesta audiovisual en la ciudad se halla Demolden Vídeo Project que ha tenido varia etapas siempre con el fin de formentar nuevas formas de mirar y con el vídeoarte como pilar fundamental. La experiencia como creador del artista Luis Bezeta encabeza esta iniciativa y otros proyectos en el campo del audiovisual. En los tiempos fundacionales, con la aparición del cinematógrafo, los artistas de las diferentes vanguardias encontraron una nueva herramienta de expresión, llamada séptimo arte, que pronto fue adoptada por los grandes estudios. El espacio que ocupa el Festival Internacional de Cine de Santander -Picknic Film Festival-, es un lugar en el que «largometrajes de escasa visibilidad y distribución, pero seleccionados en importantes festivales de cine, y contando con el beneplácito de la crítica especializada, tienen la posibilidad de ser difundidos».

En el Centro Cultural Doctor Madrazo podrán verse las piezas a concurso: documental y cortometrajes de ficción; las secciones de animación y videocreación serán proyectadas en la sala Casyc UP-Fundación Caja Cantabria, la Selección Oficial de largometrajes a concurso se ha programado en la Filmoteca de Cantabria; y las proyecciones del sexto Mini Picknic Film Festival verán la luz en la Biblioteca Central de Cantabria.

La entrada es gratuita a todos los pases. La Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Santander apoyan la celebración del Picknic Film. La sesiones, al margen de los monográficos de cortometrajes, configuran una treintena de títulos que se proyectarán desde el próximo miércoles, correspondientes a documentales, cortos y largometrajes; ficción; más una sesión especial el día de la clausura, viernes, 29, en la Biblioteca Central con el pase de 'Mujer, papel y tijera', de Ana Gallego Cuiñas.

Esta edición se abre, no obstante, el próximo martes con la proyección de catorce títulos de dos secciones principales, a las 19 y 20 horas, respectivamente.

'Flowers', cinta belga de Mathieu Labayem abrirá las proyecciones a las siete de la tarde en el Casyc UP. «En el corazón de las montañas lúgubres, una joven camina sola. Al llegar a la entrada de una cueva, se adentra en ella y se dirige hacia un lago de colores centelleantes». Dentro de su cuerpo, se libra una lucha encarnizada entre la oscuridad y el color, entre la melancolía y la felicidad, entre la muerte y la vida». El resto de títulos son: 'Ira' de Rozenn Busson; ' The Boy Who Cheated Death' de Pipou Phuong Nguyen; 'Tinku' de Román Nina Nina; 'Yellow Skulls' de Germán Oswaldo & Jiménez Lozano; 'Napoli-Amsterdam' de Wouter Hisschemöller; y 'Etorriko Da' de Izibene Oñederra.

En el caso de la videocreación los títulos son: 'Feedback For Nature' de McCoy Chance; 'Good Track' de Marco Pellegrino; 'La raíz' de Isa Saíz Pérez; 'Morphogenesis' de Miguel Márquez Mantrixa; 'NDM. Nona Decuma Morta' de Gonzalo Rielo; 'Un petirrojo en la habitación' de Nicolás M. Pintos; y, finalmente, 'TOUR' de Fátima Luzardo.