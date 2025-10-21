El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Praxis, con Santander como eje, ahonda en la función del arte y las humanidades

El programa educativo contará, que contará con dieciséis participantes, incluye actividades abiertas al público y una intensa programación que tomará diversos espacios de la ciudad

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

«Ofrecer un espacio educativo, interdisciplinar y crítico para contribuir a un tejido cultural más estable y heterogéneo y crear redes entre creadores locales e ... internacionales» son dos de las señas de identidad de la tercera edición de Praxis, el programa educativo impulsado por la organización artística fluent. El programa celebrará durante los próximos meses sesiones de trabajo y actividades abiertas a la ciudadanía en distintos espacios de Santander. Financiado a través de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, la propuesta cuenta también con la financiación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y, por primera vez, de la Fundación Banco Santander, así como con el apoyo del Gobierno de Cantabria y la colaboración de la Autoridad Portuaria y la Fábrica de Creación, que ceden espacios para el desarrollo de las clases. Desde 2023, se configura como un espacio de educación artística, humanística y científica en el que un grupo de estudiantes, seleccionados previamente, genera redes de trabajo entre agentes culturales locales e internacionales, contribuyendo y conectando la vida cultural de la ciudad.

