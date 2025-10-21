Praxis, con Santander como eje, ahonda en la función del arte y las humanidades

«Ofrecer un espacio educativo, interdisciplinar y crítico para contribuir a un tejido cultural más estable y heterogéneo y crear redes entre creadores locales e ... internacionales» son dos de las señas de identidad de la tercera edición de Praxis, el programa educativo impulsado por la organización artística fluent. El programa celebrará durante los próximos meses sesiones de trabajo y actividades abiertas a la ciudadanía en distintos espacios de Santander. Financiado a través de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa, la propuesta cuenta también con la financiación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y, por primera vez, de la Fundación Banco Santander, así como con el apoyo del Gobierno de Cantabria y la colaboración de la Autoridad Portuaria y la Fábrica de Creación, que ceden espacios para el desarrollo de las clases. Desde 2023, se configura como un espacio de educación artística, humanística y científica en el que un grupo de estudiantes, seleccionados previamente, genera redes de trabajo entre agentes culturales locales e internacionales, contribuyendo y conectando la vida cultural de la ciudad.

«La idea es que este grupo de personas conviva, piense, colabore, produzca y aprenda de manera conjunta», a juicio de Alejandro Alonso, director de fluent. El programa aúna disciplinas artísticas diversas -escritura, performance, sonido, escultura, instalación, poesía, danza, y otras manifestaciones artísticas experimentales- junto a diversos campos de las humanidades, el activismo y las ciencias sociales como la ecología, la historia del arte, la filosofía o la antropología.

Este año se presentaron 78 solicitudes procedentes de 34 países; de los cuales han sido elegidos 16. «Las personas seleccionadas forman parte de una comunidad de aprendizaje que trae consigo interrogantes de relevancia para el presente, especialmente en un momento de crisis humanitaria histórica, con académicos y pensadores de varias disciplinas, entre los que se encuentran escritores, filósofos, artistas, directores de museos, antropólogos, investigadores, economistas políticos y activistas de reconocido prestigio internacional, pensando cuál es el lugar del arte y de las humanidades en este momento de duelo», apuntó.

Ampliar Manuel Segade, director del Reina Sofía, durante una actividad. Fluent

Enclave Pronillo, sede de la FSC, acogió la puesta de largo de Praxis con la presencia, además de Alonso, de Noemí Méndez, concejala de Cultura; Almudena Díaz, directora de la FSC; Elia Cañada, responsable de prensa de la Fundación Banco Santander; y Daniela Díaz Moreno, coordinadora de Praxis.

Al margen de las clases, sesiones de trabajo, tutorías, seminarios, y conferencias en las que participan los integrantes del programa, Praxis se abrirá a la ciudad a través de varias sesiones abiertas durante el curso.

El sábado 15 de noviembre, Reece Cox, uno de los profesores de esta tercera edición, presentará su investigación en el espacio de fluent, en la que abordará cuestiones como la irreverencia, la violencia y la perversión como estrategias de crítica, escape y ataque. Además, el jueves 27 de ese mes, se proyectará la película 'Karnal' (1983) de la cineasta filipina Marilou Diaz-Abaya, en colaboración con la plataforma de cine local Cineinfinito en el Centro Madrazo.

Al igual que cada año, la semana del 8 al 14 de diciembre, se desarrollarán unas jornadas finales donde los participantes del proyecto compartirán sus investigaciones y trabajos con el público interesado a través de performances, seminarios, lecturas, proyecciones o trabajos editoriales.

Los contenidos de este programa se organizan en cuatro bloques encabezados por 'Dimensión vital' y aborda, entre otras cuestiones, la relación de la práctica artística con los ecosistemas naturales del mundo actual. En esta edición, la plantilla de este bloque la componen Michael Marder, Shuruq Harb, Anna Colin, La Ortiga Colectiva y Bárbara Rodríguez Muñoz.

El segundo bloque explora el lenguaje y la identidad y está compuesto por Anne Boyer, CAConrad, Reece Cox, Paulino Viota y la plataforma Cineinfinito.

El tercero, denominado 'Dimensión estructural', ofrece un análisis minucioso sobre los sistemas e infraestructuras contemporáneas que regulan nuestras vidas. Este apartado se desarrolla en torno a las clases de Yaiza Hernández, Pol Esteve Castelló, Simon Lässig & Vera Lutz, Manuel Segade, Alejandro Alonso Díaz y varios de los participantes de las dos anteriores ediciones del programa, este año en calidad de profesores.

En el cuarto y último apartado se estudia la dimensión corporal y del movimiento bajo las directrices de Hypatia Vourlomis, Andrea Rodrigo, Seán Being, Itziar Okariz y el grupo de lectura de The Theresa Hak Kyung Cha, atendiendo al papel del cuerpo y lo somático en estructuras de aprendizaje como Praxis.

La celebración de este programa en Santander responde, según fluent, a una cuestión fundamental: «¿Cómo puede generarse un engranaje sostenible entre una ciudad que en pocos años acogerá al menos cinco grandes instituciones museísticas y la falta de estructuras educativas en esos campos?, ¿quiénes van a ser sus públicos?».

En este sentido, la organización apunta a que «un tejido cultural sostenible es impensable sin la función de estructuras educativas que lo nutran, por lo que una plataforma de estas características operando en la ciudad contribuye de maneras muy diversas y beneficiosas a las comunidades culturales y a los espacios museísticos, expositivos e institucionales que se están generando, pero también a la propia sociedad de futuros que todavía están por imaginar».

Cabe recordar que fluent es una organización sin ánimo de lucro dedicada al arte contemporáneo que presenta ciclos de exposiciones, textos y programas públicos.

Fundada en 2016, su actual sede se ubica en un pabellón de cristal que define y amplía la naturaleza de los programas; «como un preludio al deseo de visibilizar cómo las formas se vuelven socialmente posibles, se estructuran y se distribuyen».

Fundación Banco Santander, por su parte, subraya su labor destinada a «fomentar la cultura como herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos vulnerables y la educación y el emprendimiento como motor de la sociedad».