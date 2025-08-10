El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los intérpretes de esta nueva versión: Ana Pellón, Fernando Rebanal y Esther Lastra. Ricardo l. Blanco

El Principal estrena una versión ácida y truculenta de 'La señorita Julia' de Strindberg

Edy Asenjo concibe y dirige una mirada «íntima y salvaje» del clásico , interpretada por Esther Lastra, Fernando Rebanal y Ana Pellón, que tendrá su puesta de largo el día 16

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:51

La vigencia de sus obras teatrales es innegable. Hoy en día 'La señorita Julia' es una de las obras más representadas en todo el mundo. ... El pionero drama naturalista de August Strindberg resultaba demasiado avanzado para el público de su tiempo, que no estaba preparado para los incómodos diálogos ni para las referencias explícitas y turbulentas relativas a la relación sexual y al suicidio. Ahora es indiscutible la posición que ocupa el autor como uno de los mayores dramaturgos del mundo y el hecho de que 'La señorita Julia' es una de las obras más representadas a escala internacional. El Principal, el singular proyecto escénico que se desarrolla en Santander desde hace más de una década, suma este mes de agosto un nuevo paso con el estreno de un montaje muy especial de la obra del escritor sueco Strindberg (Estocolmo 1849-1912). Edy Asenjo, artífice de El Principal, versiona con «acidez y truculencia» el influyente clásico moderno que sitúa en una noche de San Juan donde confluyen el poder, el sexo y la culpa.

