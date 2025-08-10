El Principal estrena una versión ácida y truculenta de 'La señorita Julia' de Strindberg

La vigencia de sus obras teatrales es innegable. Hoy en día 'La señorita Julia' es una de las obras más representadas en todo el mundo. ... El pionero drama naturalista de August Strindberg resultaba demasiado avanzado para el público de su tiempo, que no estaba preparado para los incómodos diálogos ni para las referencias explícitas y turbulentas relativas a la relación sexual y al suicidio. Ahora es indiscutible la posición que ocupa el autor como uno de los mayores dramaturgos del mundo y el hecho de que 'La señorita Julia' es una de las obras más representadas a escala internacional. El Principal, el singular proyecto escénico que se desarrolla en Santander desde hace más de una década, suma este mes de agosto un nuevo paso con el estreno de un montaje muy especial de la obra del escritor sueco Strindberg (Estocolmo 1849-1912). Edy Asenjo, artífice de El Principal, versiona con «acidez y truculencia» el influyente clásico moderno que sitúa en una noche de San Juan donde confluyen el poder, el sexo y la culpa.

El próximo sábado, día 16, se estrena en El Principal 'La señorita Julia', esta nueva adaptación de Asenjo, Premio MAX, interpretada por Esther Lastra,Fernando Rebanal y Ana Pellón. Una propuesta que se postula como «íntima, salvaje y profundamente carnal» que sitúa toda la acción en la noche de San Juan, «cuando las hogueras arden, las normas se rompen y los cuerpos se permiten lo que el resto del año está prohibido». Esa noche mágica y ambigua, donde lo ancestral se mezcla con lo instintivo, es el escenario perfecto para este estallido de tensiones. En palabras de su director, «un ménage à trois que no lo es, un juego de clases, fluidos y jerarquías sociales que se deshacen bajo la represión religiosa, el deseo mal digerido y el tedio de la nobleza ociosa». Juan, el criado, un depredador sexual no satisfecho, no desea a Julia: desea su abolengo, su herencia, su puerta de salida. Julia, hija del conde, juega a ser outsider de su clase, buscando adrenalina en los pasillos de los criados. Y Cristina, la prometida de Juan, actúa como testigo y fiscal: no es la traición lo que la hiere, sino el descenso de su señora a los infiernos del mestizaje social.Por encima de todos ellos flota una presencia muda: el Conde, amo de la casa y padre de Julia. Nunca aparece, pero cada timbre suyo suena como un látigo. «Es el peso de la tradición, la obediencia, la clase y el patriarcado: el único capaz de doblegar incluso al Juan más viril y desafiante». Esta versión, firmada y también dirigida por Edy Asenjo, «le sacude el polvo al texto y extrae con el fuego de San Juan de fondo, la parte más carnal y truculenta del clásico». El montaje se estrena el día 16 y extiende su programación al 30 de este mismo mes, más el 6 de septiembre y el 4 de octubre.

El Principal es una vivienda señorial en el centro de Santander que desde 2014 ofrece teatro de cámara para solo 30 personas. «Una experiencia escénica íntima, frontal, sin artificios en que el espectador, no mira, está dentro». Desde su creación, pese al paréntesis de casi dos años por la pandemia, ha celebrado más de 500 representaciones, 17 estrenos y ha acogido más 13.000 espectadores en su espacio de representación no convencional. Precisamente 'La danza de la muerte', versión de Asenjo de otra obra de Strindberg, fue el montaje elegido para conmemorar el décimo aniversario del espacio de teatro inmersivo.