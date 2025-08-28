El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La música en directo del pianista Jaime López acompañará la proyección de 'El héroe del río', de Buster Keaton. DM

Proyecciones, coloquios, rutas de cine y música en directo, en el festival 'Rurales'

En el certamen, que se inaugura mañana en Espinama, cineastas como Vigalondo, que recibirá el Premio Honorífico, o Gutiérrez Aragón, presidente de honor, convivirán con directores noveles

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Proyecciones, coloquios, rutas de cine, música en directo son algunas de las actividades que configuran el festival 'Rurales' que se inaugura mañana en Espinama. El ... Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, 'Rurales', acoge en su primera jornada la proyección de algunos de los trabajos finalistas del concurso y la actuación del pianista Jaime López que pondrá música en directo a la película de cine mudo 'El héroe del río', de Buster Keaton. Realizadores cántabros como Nacho Vigalondo, que recibirá el Premio Honorífico de esta edición del festival, o Manuel Gutiérrez Aragón, presidente de honor de Rurales, convivirán estos días en Espinama con directores noveles, aficionados al cine llegados de distintos lugares y vecinos del pueblo.

