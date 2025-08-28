Proyecciones, coloquios, rutas de cine y música en directo, en el festival 'Rurales'

Proyecciones, coloquios, rutas de cine, música en directo son algunas de las actividades que configuran el festival 'Rurales' que se inaugura mañana en Espinama. El ... Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, 'Rurales', acoge en su primera jornada la proyección de algunos de los trabajos finalistas del concurso y la actuación del pianista Jaime López que pondrá música en directo a la película de cine mudo 'El héroe del río', de Buster Keaton. Realizadores cántabros como Nacho Vigalondo, que recibirá el Premio Honorífico de esta edición del festival, o Manuel Gutiérrez Aragón, presidente de honor de Rurales, convivirán estos días en Espinama con directores noveles, aficionados al cine llegados de distintos lugares y vecinos del pueblo.

'Rurales', organizado por la compañía cántabra de artes escénicas Ruido Interno, se celebra hasta el domingo, día 3 en el Salón Social de la Obra Pía de Espinama que se transformará en la sala de proyecciones donde se pasarán tanto los quince trabajos que han llegado a la final del concurso convocado como otras películas, cortometrajes y documentales que reflejan la realidad del mundo rural y natural. Pero, además, habrá música en directo, rutas de película, realidad virtual, coloquios, instalaciones artísticas y la entrega del Premio Honorífico de esta edición al realizador de Cabezón de la Sal, Nacho Vigalondo, entre otras propuestas. La entrada a todas las actividades es libre pero para participar en las dos rutas previstas para las mañanas del sábado y del domingo es necesario inscripción previa. Las tres ediciones ya celebradas del festival han conseguido consolidar como una cita de referencia. «Desde que nació el festival, para nosotros era muy importante que el pueblo sintiera el proyecto como suyo. Y este vínculo se reforzó definitivamente después de la segunda edición, cuando muchos vecinos participaron como figurantes en algunas escenas del cortometraje 'Tres Palabras', producido por Ruido Interno y grabado también en este pueblo«, explica Mamen Campo, responsable de la compañía, nacida en Espinama, quien recuerda que el festival nació con motivo de la celebración de los 50 años desde que Manuel Gutiérrez Aragón rodase en esos paisajes su ópera prima, 'Habla, mudita'.

La cuarta edición de Rurales comenzará mañana a las cinco de la tarde con las proyecciones del primer bloque de trabajos que optan a premio. La inauguración oficial del festival será justo después, a las seis y media, con la proyección de 'Otoño', dirigido por Anabel Díez y Luis Centurión y finalista en el IV Concurso de Cortometrajes de Medio Ambiente incluido en la última edición del Festival de Cine de Santander, que hace dos años estableció una colaboración con 'Rurales'. A las siete de la tarde se pasarán otros tres trabajos seleccionados del concurso y, a las ocho menos cuarto, el pianista Jaime López pondrá música en directo a la película muda 'El héroe del río', dirigida por Buster Keaton en 1928. La jornada se cerrará con una sesión golfa que comenzará a las once de la noche y en la que se proyectarán otros seis trabajos candidatos a premio.

Para la mañana del sábado, 'Rurales' propone a las diez y media un recorrido por los Picos de Europa, desde el Mirador del Cable hacia el Refugio de Áliva, un paisaje que ha sido escenario natural de distintos rodajes. Durante todo ese día, quienes utilicen el Teleférico de Fuente Dé podrán escuchar durante el trayecto un cuento sonorizado escrito por el periodista Jesús Ruiz Mantilla y, entre las 11.00 y las 13.0 horas, en el Parador de Fuente Dé se podrá disfrutar del trabajo de realidad virtual 'Origen', firmado por la argentina Emilia Sánchez Chiquetti que propone «un viaje interactivo y poético por la selva amazónica, revelando las consecuencias ambientales que sufren esas tierras».

A las seis de la tarde, ya de nuevo en el Salón Social se proyectará 'Lo que queda de ti', un largometraje de Gala Gracia que cuenta la historia de una talentosa pianista que regresa de Nueva York a la muerte de su padre para decidir junto a su hermana qué hacer con la granja familiar. Tras la película, el cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón, vinculado a Rurales desde su primera edición y presidente de honor del festival, mantendrá un coloquio con el periodista Jesús Ruiz Mantilla. A continuación se conocerá el fallo del jurado, se entregarán los premios a los cortometrajes ganadores y se hará entrega del Premio Honorífico de 'Rurales' a Nacho Vigalondo, «destacado no solo por su talento innato, sino por su capacidad para explorar nuevos territorios narrativos y formales, con una visión única y personal».

La música de Music Time Machine sonará entre las nueve y las diez de la noche en la carpa instalada en el exterior de la Obra Pía y la fiesta continuará con la instalación artística de luz y sonido en el Museo de la Montaña (antigua Cuadra del Toro) y con una fiesta de música y cine en el Bar La Tarabilla, también en Espinama.

Para empezar el domingo, el festival propone a las diez y media de la mañana un nuevo itinerario de película, en esta ocasión por una parte del Camino Vadiniense, un trazado que une dos caminos de peregrinación históricos como son el Camino Lebaniego y el Camino de Santiago Francés. A las doce del mediodía en el Salón Social se proyectarán los trabajos ganadores de esta cuarta edición del Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural de Espinama. También se podrá ver el vídeo 'Color verde digital', realizado por los alumnos y alumnas de cine y vídeo del IES Manuel Gutiérrez Aragón y ganador del Certamen de Vídeo Objetivo Europa.

Por la tarde, y a modo de clausura del festival, a las seis se proyectará el documental 'La Aventura del Pájaro Amarillo, producido por Antonio Resines y Andrés Pérez con guion y dirección de Juan Molina Temboury. El Festival es un proyecto de Ruido Interno que cuenta con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego, dependiente de la Consejería de Cultura, mantiene la colaboración surgida hace dos años con el Festival de Cine de Santander.

Desde su primera edición, el festival planteó un concurso de trabajos vinculados con el medio rural y natural y estableció tres categorías: ficción y animación; documentales, y videoarte y otros lenguajes. Este año se han recibido un total de 278 trabajos de los que quince han llegado a la final.