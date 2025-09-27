El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sesión de Argamasa con Babirusa Danza. F.C.

El proyecto de públicos Argamasa regresa a la Fábrica de Creación

El seminario gratuito de ocho semanas de acercamiento a las artes incluye un diálogo con un artista y visitas a los espacios culturales públicos de la ciudad

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

«Establecer puentes entre el sector de las artes, los espacios culturales de la ciudad y la ciudadanía, para fomentar la educación artística y el pensamiento crítico para todos» es el objetivo del proyecto de públicos Argamasa vinculado a las propuestas de la Fábrica de Creación. Un seminario gratuito de ocho semanas de acercamiento a las artes, en el que cada martes los participantes entablan un diálogo con un artista y los viernes visitan espacios culturales públicos de la ciudad.

La Fábrica de Creación, espacio del Ayuntamiento de Santander diseñado para acoger y visibilizar a artistas que estén desarrollando un proyecto de artes escénicas, plásticas o audiovisuales, abre la convocatoria para formar parte de esta iniciativa. La concejala de Cultura, Noemí Méndez, explica que, tras el éxito de la primera edición, el 7 de octubre dará comienzo la segunda que se extenderá hasta el 28 de noviembre. En este foro de ocho semanas, los martes los participantes podrán entablar un diálogo con un artista y experimentar su lenguaje creativo, y los viernes de la misma semana visitarán un espacio cultural público de la ciudad acompañados por su responsable.

La responsable de Cultura señala que La Fábrica ha surgido «para apoyar la creación de obras, pero también para generar conocimiento y pensamiento crítico, para visibilizar procesos artísticos en danza, música, teatro, fotografía, artes plásticas o audiovisuales y para contribuir a la cooperación y colaboración entre el sector cultura». En esta segunda edición se contará con el equipo de profesionales del mundo de las artes: Blanca Tejerina, Paulino García, Lucía Venero, Manuela Gutiérrez, Cristina Somavilla, Yolanda G. Sobrado, Cristina Samaniego, Alfredo Santos y Sandro Cordero. Los espacios a visitar serán la Nave Sotoliva, Escenario Santander, Naves de Gamazo, Palacio de Festivales, Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, Teatro Casyc, Centro de Documentación de la Imagen y el MAS. «Queremos rellenar los huecos existentes entre las estructuras culturales, el tejido profesional y las personas que viven en Santander. Aportar la masilla necesaria para fortalecer el ecosistema cultural», apunta Marta Romero, coordinadora del programa y de la Fábrica de Creación.

