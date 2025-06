Realismo cremoso

Nueva ópera prima y nueva directora. En este caso una película fermentada con mucho queso de fondo y una madurez que parece desmentir lo bisoño ... y la juventud de la cineasta. Una historia de iniciación con muchas capas atravesadas por una serenidad extraña, mucho poso y ganas de contar. Louise Courvoisier es de esas directoras que genera confianza, que envuelve al espectador en un ecosistema del que emana complicidad y esa ansiosa calma del que siempre espera algo o a alguien tras una puerta abierta. Y la cineasta abre muchas puertas en esta historia de iniciación de un joven al que las responsabilidades sobrevenidas le obligan a cruzar a ese otro lado que llamamos mundo adulto o maduración, aunque nos mintamos.

Valoración Datos País Francia

Año 2024

Dirección Louise Courvoisier

Guion Théo Abadie y Courvoisier

Música Charlie y Linda Courvoisier

Fotografía Elio Balezeaux

Reparto Clément Faveau, Maïwène Barthèlemy, Luna Garret, Mathis Bernard

Género Comedia dramática

Para tirar por el camino más corto hablamos de comedia dramática, pero 'La receta perfecta' contiene los suficientes registros y matices como para eludir los encasillamientos más facilones. La directora en un tour de force arriesgado, pero a su vez con naturalismo de oficio y mucha potencia narrativa, traza, casi en paralelo, el proceso de mutación del protagonista y el de la elaboración del queso, aventura existencial una, y vital y de subsistencia la otra. El filme tiene algo de neorrealismo cremoso, huele a verdad y mantiene una situación expectante ante la posibilidad de que asome lo inesperado o de que un detalle cercano y reconocible sea materia prima del asombro.

Hay frescura, una brisa de cercanía y de luz propia que convierte a la película francesa en un cuento diferente. Sí, los ingredientes están ahí: la superación, el dinero, la delincuencia, el cruce de la mayoría de edad, la amistad, el descubrimiento del amor, todo encaminado sin aparente esfuerzo a transmitir una aureola de autenticidad. Hay ternura y torpeza por igual en los gestos y en ese retrato individual pero al tiempo coral. Jóvenes actores no profesionales y una batuta muy fina que sabe dónde están los límites del cine y del queso; en ambas de la textura a la curación, de la coagulación al maridaje. Cabe una simbiosis entre la juventud diseccionada y el entorno de esa cultura agrícola donde la tradición y la herencia de la sangre y la memoria son parte del montaje, de la mirada de la cineasta novel y también del queso comté que se elabora en una región colindante con Suiza. No hay afectación. La cinta está rodada como si nada fuese a caducar, con la energía inherente de lo humano exento de sofisticación y artificio. Artesanal pero abierta a muchos sabores.