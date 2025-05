'Según lo mires', acercamiento del Casyc PHoto a las imágenes de Jorge Represa

Bajo el significativo título de 'Según lo mires', el Casyc PHoto (Espacio Pablo Hojas), en su sede de la Fundación Caja Cantabria, propone un acercamiento ... a uno de los grandes creadores fotográficos españoles, Jorge Represa, con una mirada muy personal y reconocible, autor de retratos que ya están en la iconografía esencial de las últimas décadas. Mañana jueves, día 22, Casyc presenta un nuevo PHotoEncuentro con Represa. De formación autodidacta, el fotógrafo (Valladolid, 1968) afincado en Cantabria se inició en la imagen a finales de los años ochenta. Comenzó su carrera en el suplemento Gente de Diario16. De 1990 a 2006 trabajó como fotógrafo freelance para el suplemento El Dominical del El Periódico de Catalunya, realizando más de 150 portadas a lo largo de 15 años.

Con estudio en Madrid, entre 1990 y 2004 se dedicó al retrato de personajes famosos. Desde 2006 está centrado en la creación de su obra personal y en su escuela de fotografía: La Recámara. Este proyecto educativo cuenta con editorial propia para publicar los trabajos de sus estudiantes. Actualmente está integrada en la galería Inder Espacio, en la santanderina calle del Sol, donde se realizan las clases y las exposiciones del alumnado. En este encuentro Represa reflexionará sobre su carrera fotográfica y su relación con el medio. El acceso a la cita, de 19.00 a 20.00 horas en la sede de San Celedonio, es libre. Sus trabajos se han publicado en importantes medios ligados a la moda y la información general como Vogue, Elle, Woman, Dunia, Rolling Stone (edición española), Interview (edición americana), The European, Independent Magazine, El País, o Matador. Además, es autor de las fotografías que ilustran los discos de Alejandro Sanz ('Si tú me miras', 1993), Miguel Bosé ( '11 maneras de ponerse un sombrero', 1998) o Joaquín Sabina ( '19 Días y 500 Noches', 1999). Premiado en ocho ocasiones por la SND (Society for News Design) por sus trabajos publicados en prensa, en 2006 recibió el Premio a la Mejor Portada del antiguo Syndicat de la Presse Magazine et d'Information francés (hoy Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine). Entre sus trabajos más importantes se encuentran 'Retratos' (1995), su colección de fotografías de famosos como Michael Douglas, Luciano Pavarotti, Danny DeVito, Woody Allen o Quentin Tarantino, y 'Ficción' (2000), serie en la que se aleja de sus retratos tradicionales e inventa otra realidad, en la que personajes del mundo del cine, la moda o el espectáculo (como Joaquín Sabina, Jesús del Pozo o Samuel L. Jackson) «se transforman en protagonistas de una narración ficticia». Fue también el responsable de las fotos del Calendario de la Compañía Nacional de Danza (1995) y su trabajos se recogen en el 'Diccionario de fotógrafos españoles' (La Fábrica y Acción Cultural Española). De sus últimas publicaciones destacan 'Mi lugar en cualquier lugar' (Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia, 2019) y 'Expedición a Thies' (The Galobart Books, 2024). Como editor ha coordinado la publicación de varios libros de fotografía como 'El aire retenido' o 'Agua en los bolsillos'.

Ampliar 'Cuatro crápulas. Dennis Hopper, Samuel L. Jakcson, QuentinTarantino y Nicolas Cage

La fotografía, a su juicio, tiene una ventaja con respecto a otras disciplinas artísticas y es que «desde el minuto uno tienes un resultado». Luego, «cuando aprendes y miras ese primer resultado es igual de horroroso que los primeros acordes de un piano. La fotografía te da la satisfacción inmediata, desde el primer momento». Represa considera que «conjuga la capacidad de describir con la de sugerir. Y en esa dualidad hay un gran universo en el que los fotógrafos quedan atrapados». Y ¿los ingredientes de una buena fotografía? «Debe transmitir, ser comprensible, tocar la emoción de quien la mira. Una buena fotografía te hace viajar, reflexionar, te hace preguntas. Es más poesía que prosa».