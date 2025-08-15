El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Café con libros

Un falso secuestro y un fantasma verdadero

José Luis García Martín

José Luis García Martín

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:52

–Por razones que no vienen al caso, soy muy sensible a las historias de falso culpable. He tenido pesadillas después de leer 'La fabricación ... de un crimen', de Ricardo Raphael. Hasta que comencé a leerlo no había oído hablar del caso Wallace, muy famoso en México, y no solo: la protagonista fue portada en las más importantes revistas europeas y hasta en El País Semanal la consideraron una de las heroínas de nuestro tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  6. 6

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  9. 9 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un falso secuestro y un fantasma verdadero

Un falso secuestro y un fantasma verdadero