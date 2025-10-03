El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pasión del iceberg

Asteroide recupera la novela más celebrada de Anita Brookner, en la que sondea la realidad oculta bajo los convencionalismos sociales

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:27

Edith Hope es una escritora cuya vida aparentemente apacible –esto es, en esa edad en que se está «a punto de perder el tren de la vida»– salta por los aires cuando se ve envuelta en un pequeño escándalo y sus amistades de la alta sociedad londinense la conminan a tomarse unas vacaciones en un balneario suizo, en espera de que amaine el temporal. Pero ese retiro fuera de temporada no será exactamente lo que todos esperan, porque en el Hotel du Lac trabará contacto con una serie de personas tan excéntricas como fascinantes, que le llevarán a reflexionar sobre la hipocresía social y, por supuesto, replantearse su propia vida.

Y es que en la vida de Hope nada es como parece; para empezar, ella misma es una especie de Doctor Jekyll, y cuando escribe ... se transforma en Vanessa Wilde –una coincidencia nada casual con las iniciales de Virginia Woolf–. Pero es que lo que Wilde escribe son encendidas novelas románticas; eso sí: aunque todos crean que escribe «con esa mezcla de desapego cínico que se considera propia de una escritora moderna», en realidad y sorprendentemente siempre se «ha creído hasta la última palabra que ha escrito».

