A los perdedores de ambos bandos

Julio Llamazares recrea, en 'El viaje de mi padre', el recorrido de su progenitor y su amigo durante la guerra civil

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:23

Comenta

LEn la génesis de este libro hay un remordimiento: el de no haber escuchado a nuestros mayores. Lo explica el autor en primera persona, pero es un hecho universal: apenas hacía caso a su padre cuando le contaba el episodio más importante de su vida, sus sufrimientos durante la guerra civil, año y medio de miedo y frío, con apenas dieciocho años. Y, como nos pasa a todos, cuando por fin le interesó ya era demasiado tarde, porque su padre ya no estaba.

Sin embargo, y por fortuna para sus lectores, Julio Llamazares sí que pudo reconstruir la peripecia de Nemesio, su padre, porque la fortuna quiso que ... se encontrara con Saturnino, amigo de su padre y de un pueblo vecino, que le acompañó durante toda la aventura. Una odisea, con su ida y con su vuelta, que llevó a dos estudiantes de magisterio desde la montaña leonesa hasta las cruentas batallas del Ebro y de Levante. Los jóvenes, avisados de que pronto llamarían a filas a la llamada 'quinta del biberón', se presentaron voluntarios al cuerpo de radiotelegrafistas, una manera de esquivar la infantería, que equivalía a una muerte segura.

