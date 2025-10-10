Los secretos del indiano

Javier Menéndez Llamazares Viernes, 10 de octubre 2025, 07:21 Comenta Compartir

La joven Rosana, tras semanas en Madrid sin encontrar empleo, recibe un extraño y delicado encargo que le llevará hasta el norte; su empleadora, una dama de edad ya muy avanzada, quiere descubrir si queda algún superviviente de una misteriosa familia. Para hacerlo, le advierte, «tendrás que husmear en el pasado, querida. Y habrás de hacerlo con cuidado. Es un pasado lleno de pozas. De arenas movedizas. Ándate con ojo».

Entretanto, el octogenario Ramón rememora su vida entera, desde que a los catorce años abandonase su pueblo natal para embarcarse en un transatlántico con un ... pasaje de cuarta clase. Su destino es la isla de Cuba, en un viaje que, como muchos otros emigrantes españoles, emprende como una aventura de futuro incierto, pero que en su caso será el inicio de una peripecia vital sorprendente.

Ambos protagonistas, junto a otros personajes –como Enrique, un cincuentón venido a menos que no consigue salir de una espiral de entrevistas de trabajo– están destinados a cruzarse en una novela, 'A la sombra del marqués', publicada este verano por la editorial cántabra Libros del Aire, basada sin ambages en la biografía de Ramón Pelayo, primer Marqués de Valdecilla; así se desvela en la contracubierta, aunque no se utilicen los nombres exactos, imaginamos que para mantener mayor libertad creativa. Y es que, puestos a elegir un indiano, difícil sería dar en la región con uno con más relevancia en su tiempo, y además con más vigencia en la actualidad, merced sobre todo a la Casa de Salud que fundara en 1929, origen del actual hospital universitario que aún lleva su nombre. 'A la sombra del marqués' Autora Paz de la Orden

Editorial Libros del Aire, 2025.

Páginas 338

Precio 22,90 euros Con trazas en ocasiones de novela de aventuras, es esta una historia de claroscuros, donde la rueda de la fortuna gira sin piedad, y en la que hay incluso crímenes, traiciones y alguna dosis de misterio. En un escenario que transita de la Cantabria rural a la próspera América de principios del siglo XX, del Madrid y el Santander actuales a la época prebélica, la periodista y escritora Paz de la Orden consigue mantener el ritmo y la tensión en esta novela, la tercera en su bibliografía, narrada con una línea clara muy grata para el lector. Está además aderezada con píldoras de sabiduría popular –«todo lo que va, vuelve»–, y recrea la época con viveza pero sin atosigar con excesiva profusión de documentación. Una lectura grata que realmente merece la pena.

