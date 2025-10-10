El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los secretos del indiano

La periodista Paz de Laorden narra en su nueva entrega novelesca la vida de Ramón Pelayo, el primer Marqués de Valdecilla

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:21

La joven Rosana, tras semanas en Madrid sin encontrar empleo, recibe un extraño y delicado encargo que le llevará hasta el norte; su empleadora, una dama de edad ya muy avanzada, quiere descubrir si queda algún superviviente de una misteriosa familia. Para hacerlo, le advierte, «tendrás que husmear en el pasado, querida. Y habrás de hacerlo con cuidado. Es un pasado lleno de pozas. De arenas movedizas. Ándate con ojo».

Entretanto, el octogenario Ramón rememora su vida entera, desde que a los catorce años abandonase su pueblo natal para embarcarse en un transatlántico con un ... pasaje de cuarta clase. Su destino es la isla de Cuba, en un viaje que, como muchos otros emigrantes españoles, emprende como una aventura de futuro incierto, pero que en su caso será el inicio de una peripecia vital sorprendente.

