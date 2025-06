Terapia histriónica

Lleva camino de convertirse en un subgénero en sí mismo. Pero no precisamente en el sentido elogioso. El actor Christian Clavier ha logrado que a ... través de la repetición, el territorio familiar, los prejuicios sociales y los enredos menos elaborados, o simplemente primarios, encadene comedias caseras y domesticadas. Son obras de manual, cintas que no se apartan ni un ápice del formulario muy básico que pueda reportar taquillazos muy aseados. Entre la confusión y la verborrea destinada a anestesiar con muy poco fondo argumental, los títulos se ponen 'al servicio de'. Clavier, al margen de Astérix y Obélix o 'Los visitantes', ambas sagas francesas, o 'Los miserables', lleva a sus espaldas cerca de ochenta películas y su racha última tiene como factor humano común todos los estamentos, variantes y conflictos posibles con la familia como generador de comicidad y desencadenante de caricaturas, parodias y colisiones supuestamente jocosas.

Valoración Datos País Francia

Año 2024

Dirección y guion Arnaud Lemort

Reparto Christian Clavier, Baptiste Lecaplain, Claire Chust, Cristiana Réali

Género Comedia

Tras 'Misterio en Saint-Tropez', 'Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?' y la lamentable 'Un verano en Ibiza', la presencia en la trama de cuñados, hijos, amantes... Ahora regresa con 'Algo le pasa a mi yerno'. Un duelo dialéctico, es un decir, de comedia gruesa y espesa, entre un psicoanalista y su ansioso paciente a los que el destino parece convertir en inseparables. Que nadie pida dobles sentidos, sutileza, elegancia o profundidad. Juego de espejos, un conflicto previsible y Clavier omnipresente como un director de orquesta sin batuta y mezclando todo tipo de partituras sin que llegue a sonar ninguna.

No es difícil encontrar símiles o, al menos, una mezcla, a la hora de entender el fenómeno Clavier, entre la tradición de Louis de Funès , el aliento casi paternalista de un Paco Martínez Soria y, en el presente, un trasunto de Santiago Segura y su saga 'Padre no hay más que uno', aquí con una vuelta de tuerca a lo familiar supuestamente más adulta. Por si fuera poco 'Algo le pasa a mi yerno' es fruto de una zona de confort, la del actor en tándem con el cineasta Arnaud Lemort, quien como guionista o director ha recurrido al prolífico actor y sus aspavientos e hipérboles físicas para dar rienda suelta a gracietas y tejemanejes fugazmente simpáticos. Histrionismo hasta para homenajear (Hitchcock) y gotas que salpican la salud mental y nuevas y viejas masculinidades, todo trillado y masticado. Si la comedia es terapia vital, aquí no funciona ni a la inversa.