El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Miren Billelabeitia DM

Tres libros, en otras tantas presentaciones, protagonizan la semana de La Vorágine

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

La mente puede ser infinita. Puede albergar afectos por todo el tiempo vivido, acciones en el presente, pretensiones futuras. Toda una vida para construir destruir y reconstruir. El espacio crítico de La Vorágine propone esta semana «dar una oportunidad a quien pretende entendernos a través de lo que leemos, lo que escribimos, lo que pensamos». Hoy turno para 'Lo que una ama' (ed. Consonni) de Miren Billelabeitia, que estará acompañada por la profesora Annabel Martín. El título de este libro ,que ganó el Premio Euskadi de Ensayo en 2023, 'Lo que una ama', hace un guiño a un poema de Safo y «nos orienta hacia lo que la autora ama: la lectura y, en concreto, su enseñanza y difusión a través del diálogo».

Mañana, el autor protagonista es Pedro Luís Menéndez, acompañado al recitado por la poeta Maru Bernal y a la guitarra por Ana Lamela. 'Pasajeros de andén', su libro, es el término que se utiliza para hacer referencia a las figuras de las maquetas ferroviarias. «Son viajeros que no viajan, que no suben a ningún tren, que solo miran cómo la vida pasa ante ellos».

Escritos entre 2020 y 2023, los poemas que forman este libro son el reflejo de una etapa quieta, un momento vital en que el autor se detiene a contemplar «sus deseos, sus cambios interiores y el propio paso del tiempo en esos trenes, los suyos y los de otros, trenes del pasado y del presente, con cierta mirada de andén».

Y el viernes, 'La mente infinita' (ed. El Desvelo) con sus autores Rafael Manrique y Begoña Cacho, más el editor Javier Fernández Rubio.El libro explora la relación entre mente, cerebro y cultura desde varios puntos de vista. Desde la neurobiología a la cultura. Ofrece una revisión completa y actualizada. Es un libro de divulgación, escrito en un lenguaje claro pero riguroso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  3. 3

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  4. 4

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  7. 7

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  10. 10 Una alianza entre el norte y el sur plasmada en Puertochico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tres libros, en otras tantas presentaciones, protagonizan la semana de La Vorágine

Tres libros, en otras tantas presentaciones, protagonizan la semana de La Vorágine