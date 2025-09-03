Tres libros, en otras tantas presentaciones, protagonizan la semana de La Vorágine

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La mente puede ser infinita. Puede albergar afectos por todo el tiempo vivido, acciones en el presente, pretensiones futuras. Toda una vida para construir destruir y reconstruir. El espacio crítico de La Vorágine propone esta semana «dar una oportunidad a quien pretende entendernos a través de lo que leemos, lo que escribimos, lo que pensamos». Hoy turno para 'Lo que una ama' (ed. Consonni) de Miren Billelabeitia, que estará acompañada por la profesora Annabel Martín. El título de este libro ,que ganó el Premio Euskadi de Ensayo en 2023, 'Lo que una ama', hace un guiño a un poema de Safo y «nos orienta hacia lo que la autora ama: la lectura y, en concreto, su enseñanza y difusión a través del diálogo».

Mañana, el autor protagonista es Pedro Luís Menéndez, acompañado al recitado por la poeta Maru Bernal y a la guitarra por Ana Lamela. 'Pasajeros de andén', su libro, es el término que se utiliza para hacer referencia a las figuras de las maquetas ferroviarias. «Son viajeros que no viajan, que no suben a ningún tren, que solo miran cómo la vida pasa ante ellos».

Escritos entre 2020 y 2023, los poemas que forman este libro son el reflejo de una etapa quieta, un momento vital en que el autor se detiene a contemplar «sus deseos, sus cambios interiores y el propio paso del tiempo en esos trenes, los suyos y los de otros, trenes del pasado y del presente, con cierta mirada de andén».

Y el viernes, 'La mente infinita' (ed. El Desvelo) con sus autores Rafael Manrique y Begoña Cacho, más el editor Javier Fernández Rubio.El libro explora la relación entre mente, cerebro y cultura desde varios puntos de vista. Desde la neurobiología a la cultura. Ofrece una revisión completa y actualizada. Es un libro de divulgación, escrito en un lenguaje claro pero riguroso.