El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ángeles Blanco y Carlos Franganillo presentarán la edición de las 21.00 horas de los informativos.

Informativos Telecinco

El salto de calidad con la llegada de Carlos Franganillo fue evidente. La información volvía a importar, pero los resultados en audiencia no acaban de llegar

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Se supone que los informativos de cada cadena son los pilares en torno a los que se estructura el resto de la parrilla, pero en ... el caso de Mediaset hace años que eso dejó de tener sentido. Posiblemente, el punto de inflexión fue la llegada de 'Pasapalabra' a Telecinco en 2007. El concurso arrasaba y arrastraba a una audiencia que ya se quedaba a ver el informativo de Piqueras. Su plató fue menguando, supongo que a la par que sus recursos, pero al espectador le daba igual. Miel sobre hojuelas, pensaron desde el grupo de Fuencarral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  5. 5

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  8. 8

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair
  9. 9

    La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño
  10. 10

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Informativos Telecinco

Informativos Telecinco