El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los colaboradores de ´Sálvame´, durante el último programa en Telecinco Luis Miguel González

Rupturas en la tele

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco. En algún momento habría que analizar qué clase de ... relaciones se gestan en esa cadena para que las salidas sean tan traumáticas. Presentadores y colaboradores de otros canales han dado el salto a emisoras diferentes sin que se generen conflictos. Se me ocurren los casos de Roberto Leal, Eva González o Cristina Villanueva sin ir más lejos. Pero las salidas de Mediaset siempre son agitadas y colean en el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  2. 2

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  3. 3

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  4. 4

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  5. 5

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  6. 6

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10

    El pelotón parte de Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Rupturas en la tele

Rupturas en la tele