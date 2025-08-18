El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La actriz Cayetana Guillén Cuervo. Juantxo Lusa.

Del Premio de Cinematografía al último honoris causa

Cayetana Guillén Cuervo, José María Ezquiaga y Joseph Stiglitz protagonizarán los últimos actos institucionales. La UIMP celebra el próximo día 25 su 93 cumpleaños

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:59

Poco después de la llegada del actual equipo de Gobierno de la institución académica, con Carlos Andradas al frente, se anunciaron en febrero de 2022 ... los actos del 90 aniversario de la creación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A partir de ahí se ha convertido en una tradición la convocatoria de citas conmemorativas, además de vincular algunas actividades inherentes a la identidad de la UIMP al proyecto de futuro con la perspectiva del Centenario. La UIMP subraya así su condición de centro de alta cultura, investigación y especialización. El pasado año la institución reconocía a nueve instituciones cántabras, entre ellas a El Diario Montañés por su continua colaboración con la universidad.

