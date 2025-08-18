Del Premio de Cinematografía al último honoris causa

Poco después de la llegada del actual equipo de Gobierno de la institución académica, con Carlos Andradas al frente, se anunciaron en febrero de 2022 ... los actos del 90 aniversario de la creación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A partir de ahí se ha convertido en una tradición la convocatoria de citas conmemorativas, además de vincular algunas actividades inherentes a la identidad de la UIMP al proyecto de futuro con la perspectiva del Centenario. La UIMP subraya así su condición de centro de alta cultura, investigación y especialización. El pasado año la institución reconocía a nueve instituciones cántabras, entre ellas a El Diario Montañés por su continua colaboración con la universidad.

El acto se enmarcó precisamente en la entrega de la medalla conmemorativa del 90 aniversario. El próximo lunes, día 25, la institución celebrará su 93 cumpleaños en una velada festiva y musical convocada en Caballerizas. Hasta la clausura del presente curso, que supondrá el final de la gestión del actual rector, caben aún varios nombres propios ligado a actos académicos e institucionales. El próximo día 3, tras los últimos galardones destinados a José Sacristán, Alejandro Amenábar y al santanderino Eduardo Noriega, se entregará el XVI Premio a la Cinematografía a Cayetana Guillén Cuervo. Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, actriz y presentadora, es una figura esencial en la industria audiovisual. En su versátil trayectoria hay interpretaciones como la de 'El abuelo' de José Luis Garci, película nominada al Óscar, por la que Cayetana obtuvo una nominación al Goya. En televisión, destaca su labor como presentadora de Versión Española, programa que ha impulsado el cine de autor y el talento emergente durante más de dos décadas.

La lección de clausura de los Cursos, el próximo día 4 de septiembre, correrá a cargo de José María Ezquiaga, arquitecto y urbanista, experto en planificación estratégica urbana, gestión del territorio y proyecto de espacio urbano. Asimismo, abordará esa última semana de actividad académica un foro bajo el epígrafe 'Arquitectura y Vivienda. Nuevas Formas de Habitar'. Aunque el programa académico de este 2025 en La Magdalena y Las Llamas se cierra el día 5 de septiembre, a finales de ese mes se celebrará de modo especial la investidura doctor honoris causa del economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel en 2001. La ceremonia tendrá lugar en el Hall Real del Palacio de la Magdalena el próximo día 28. Stiglitz recibió el máximo galardón por sus análisis de los mercados con información asimétrica, y fue uno de los autores principales del Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que compartió el Nobel de la Paz en 2007. En 2011, la revista TIME lo nombró «uno de los 100 personajes más influyentes del mundo».