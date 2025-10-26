'Velada amnésica' de la Fundación Gerardo Diego dedicada a Satieen su Centenario

Guillermo Balbona Santander Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Evocación y retrato. Bajo el legado y la referencia del poeta Gerardo Diego al que la música no le fue ajena, la Fundación que lleva su nombre ha organizado una 'Velada amnésica', en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria, dedicada a Satie. El próximo miércoles, a las 19.30 horas, se fundirán piano y comentarios a través de la presencia de Naara Martínez y Elena Villazón. Bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Santander y de la Consejería de Cultura esta convocatoria, Satie (1925-2025), está enfocada en recordar al compositor francés a los cien años de su muerte, La Fundación, que dirige Andrea Puente, impulsa este acto inspirado en su vida y obra con diseño a cargo de las citadas intérpretes y profesoras. 'Velada amnésica' es un retrato musical del compositor. A través de su música de piano para cuatro manos y la de algunos de sus contemporáneos y amigos (Claude Debussy, Francis Pulenc, Igor Stravinsky y Rodolfo Halffter) se traza un recorrido de «anécdotas, vivencias y reflexiones» que describen la excéntrica personalidad del compositor y cómo se convirtió en el precursor de muchos movimientos musicales y artísticos que rompieron moldes en su momento y en años posteriores. La velada contará con las pianistas santanderinas Elena Villazón y Naara Martínez que en esta ocasión «forman un dúo para interpretar a cuatro manos un original repertorio y hablarnos del compositor». El programa lo integran obras de Satie como 'Sarabande I', 'Tres piezas en forma de pera', 'Vexations', 'Gnossienne I' junto a piezas de otros compositores como los citados: Debussy y sus 'Epígrafes antiguos'; Poulenc y la Sonata a 4 manos; Stravinsky y sus 'Cinco piezas fáciles' y Rodolfo Halffter con 'Naturaleza muerta'.

Elena Villazón del Campo, titulada por el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en Salamanca y Máster en Educación, conjuga sus dos grandes vocaciones: la música y la docencia. Está interesada tanto en la interpretación como en la divulgación y ofrece conciertos y conferencias por todo el territorio nacional, ya sea como solista o en agrupaciones camerísticas. Actualmente es profesora de música en el Colegio San Agustín de Santander e imparte clases de piano en Naara Estudio, donde también desarrolla su último proyecto, ConCierto Sentido, que ofrece «una escucha cercana y activa de la música clásica a todo tipo de público».

Por su parte, Naara Martínez Ruiz, titulada por el Conservatorio Superior de Oviedo, maestra e intérprete, ha sido componente del Trio Ribattuta y ha trabajado como pianista para el Coro de la Fundación Botín. Su interés por las diferentes disciplinas artísticas la ha hecho colaborar con escritores como Menchu Gutiérrez con la que ha trabajado en diferentes proyectos o con videoartistas como Cecilia Álvarez con la que realizó el proyecto 'Los Cuerpos Neutros' becado por la Fundación Santander Creativa. También ha sido profesora de piano en el Conservatorio Ataúlfo Argenta. Actualmente dirige la escuela de piano Naara Estudio desde donde apoya proyectos artísticos como conciertos divulgativos o cursos, junto con colaboraciones con proyectos culturales como El Temporal.

En la Velada se incluirán comentarios, sentencias evocadoras y lecturas de Carlos del Amor, 'Retratarte'; de Mary E. Davis, su 'Erik Satie; el propio 'Manuel de espumas' de Gerardo Diego y Poesía de lo imposible: Gerardo Diego y la música de su tiempo; o los 'Cuadernos de un mamífero' y 'Memorias de un amnésico' de Satie.