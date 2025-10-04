El Alega suma su primera victoria de la temporada Los de Lolo Encinas se imponen al Obradoiro en Galicia con un Jassel Pérez que desbordó energía y encendió la chispa del triunfo en su debut con los cántabros

Leila Bensghaiyar Santander Sábado, 4 de octubre 2025, 21:44

El Grupo Alega Cantabria estrenó su casillero de victorias esta temporada ante el Obradoiro (82-87) en Santiago de Compostela. Y lo hizo jugando de manera seria, buscando las mejores opciones y moviendo el balón sin miedo. Con un Jassel Pérez que desplegó su calidad desde que puso un pie en la pisa. El dominicano, que acabó el encuentro con 30 puntos en su casillero, encendió la chispa de un equipo que se supo valiente y ganador. Él fue quien abrió el marcador con un triple al que los gallegos no tardaron en responder con una canasta de Westermann.

Obradoirio Pinas (0), Díaz del Valle (0), Andersson (5), Dos Anjos (12), Wetsermann (12), Grela (0), Etxeguren (0), Barrueta (9), Da Sousa (2), Quintela (17), Barcelo (25), Galán (0). 82 - 87 Grupo Alega Cantabria Powell (13), Taboada(0), Rodríguez (0),Lugarini (6), Martínez (2), Yu (4), Hernández (7), Jassel Pérez (30), Johnson (15), Kande (10). Parciales: 21-19, 23-24, 12-25, 26-19.

Árbitros: Sandra Sánchez, Josep María Olivares y Sergio del Val.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Primera FEB disputado en el pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

El Alega demostraba que quería la victoria, pero el Obradoiro del mítico Epi –conocido por su larga carrera en el Barcelona y por ser un referente de la selección española–, es un equipo confeccionado con el único objetivo de lograr el ascenso y no se arrugó. No podía después de haber caído en la primera jornada ante el Menorca. Pronto empezó en toma y daca, y después de varias intervenciones de Jassel Pérez, Germán Martínez y Reggie Johnson, el empate a 12 subió el marcador. Parecía que los dos equipos buscaban entenderse antes de atacarse.

Lolo Encinas movió el banquillo. Piernas frescas. Pero los gallegos seguían por delante (16-12). Dos tiros libres de Jassel recortaron distancias para los cántabros y Kande se encargó de poner el empate a 16. Pero a falta de un minuto para finalizar el primer cuarto Andersson sorprendió al Alega con un triple con el que los de Epi querían comenzar a abrir brecha, una pequeñita eso sí, en el marcador. Para rematarlo, una falta personal de Germán propició dos tiros libres de los locales, pero Powell apareció para enmendar la situación con un lanzamiento frontal desde los 6,75. Triplazo para cerrar el primer cuarto con 21-19.

Y repitió Powell nada más arrancar el segundo parcial con otro triple para adelantar a los suyos. El partido se movía en márgenes mínimos. Cada ataque encontraba una respuesta, cada canasta tenía réplica... hasta que el Obradoiro supo dar el golpe. A base de oficio y acierto exterior, los de Epi empezó a tomar impulso. Dos Anjos hizo su tercer mate el encuentro y el balón parecía pesar medio kilo más cuando lo sujetaban los cántabros. El Alega estaba encallado. Llevaba un buen rato sin pisar la pintura. Después del triple de Barrueta, que puso un +8 para el Obradorio (38-30), Lolo Encinas pidió un tiempo muerto para tratar de reconducir la situación.

Surtió efecto. Jassel Pérez, que se echó el equipo a la espada ofensivamente, asistió a Lugarini que no falló. Tocaba dar la vuelta a la situación y el dominicano, que no había podido incorporarse al Alega en la primera jornada por problemas con su visado, desplegó sobre la pista todo su potencial. Tanto que en pocos minutos recortó distancias hasta quedarse a solo dos puntos de los locales.

Epi vio las orejas al lobo con el 42-40 y pidió tiempo muerto, pero el Alega ya había metido la directa y un triple del propio Jassel,–que se fue al descanso con un promedio de 20 puntos– puso a los suyos uno por delante (42-43). Los gallegos lo remediaron pronto. Dos tiros libres de Dos Anjos cambiaron las tornas (44-43) y antes del descanso.

Carácter

En la segunda mitad el Alega salió muy sólido encima del parqué y se puso por delante (48-50). Pero el Obradorio no se rendía, ni mucho menos. El marcador pasaba del empate a la diferencia mínima de uno o dos puntos para un equipo y para el otro. Hasta que Barcello salió en una contra, pero Jassel, que en ese parcial se dedicó a trabajar para el equipo, cuajó una carrera frenética, logró llegar a tiempo para hacer un tapón desde atrás y todavía le dio tiempo a recuperar la pelota y marcar un triple para poner al Alega con +7 (51-58).

La confianza de los de Lolo Encinas crecía y su marcador también con una ventaja de +12 (56-68). En el último cuarto siguió aumentando (56-70). Cada vez más. Y aunque los de Epi lo intentaron con ahínco, los cántabros entraron en modo apisonadora (67-76). La resistencia de los locales dejó el marcador en 82-87, pero no pudieron evitar que la victoria viajase de vuelta a Cantabria.