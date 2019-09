Félix Salgado | Presidente del Club de Baloncesto Solares «No esperábamos la respuesta masiva de la afición por el ascenso del Club a EBA» Félix Salgado. / Héctor Ruiz El CB Solares inicia su segunda temporada en la Liga EBA HÉCTOR RUIZ Sábado, 7 septiembre 2019, 08:02

Esta semana empezaron oficialmente los entrenamientos para los jugadores del CB Solares. Con ello comenzaran a prepararse para la temporada que les viene encima, la segunda dentro de la liga EBA y que tantas alegrías ha dado a los vecinos de Medio Cudeyo. Ahora el objetivo es «rematar» los partidos para obtener unos resultados «todavía mejores», tal y como explica el presidente del club, Félix Salgado. Eso sí, la cancha no se limita sólo a las canastas dentro de EBA, Solares en total cuenta con casi 260 licencias tramitadas con 22 equipos inscritos en la Federación Cántabra de Baloncesto (13 en categorías masculinas y 9 en Femeninas).

-¿Qué supuso la pasada temporada el cambio a la liga EBA?

-Lo mejor de todo ha sido la respuesta masiva de la gente. A medida que transcurrió la temporada, el nivel de asistencia fue subiendo y con él el buen ambiente en los partidos. Nosotros al principio teníamos un poco de reservas con el horario de las 20.00 horas del domingo, y ha resultado ser un éxito. Además la afición se ha movido no sólo de Medio Cudeyo, también desde municipios limítrofes.

-¿Esperaban esa respuesta?

-Pensábamos que habría impacto, porque el baloncesto de Solares tiene una cierta referencia, teniendo en cuenta el tamaño del Ayuntamiento, pero no esperábamos tanto. Sin embargo, creemos que esta temporada que vamos a empezar será todavía mayor porque se da la circunstancia de que van a venir a jugar los de Piélagos y tenemos muy buena relación con ellos.

-¿Con el ascenso ha crecido también el número de patrocinadores para el Club?

-Sí, en lo que respeta tanto a pequeños patrocinadores del pueblo como a gente que digamos que no tiene retorno con esa publicidad pero ayudan económicamente con lo que pueden porque están interesados. Así que tenemos mucha satisfacción por haber generado esa ilusión. Aunque los jugadores no cobran, el presupuesto anual se pone en 61.000 euros. Por eso estamos buscando un patrocinador principal que nos ponga nombre, porque el 90% de los equipos de la categoría lo hacen así. Sobre todo porque es algo que yo creo que para la empresa tiene mucha repercusión, porque vamos a jugar con equipos de la región pero también con Castilla y León, Navarra y País Vasco.

-¿También se ha visto incrementado el número de solicitudes para el resto de categorías con las que cuenta el Club?

-Sí, todo arrastra. Además el Club asumió el reto de sacar el equipo en EBA para dar salida a los jugadores de la cantera. Entonces ahí hay una hornada de jugadores de cuatro temporadas que forman un equipo con base, y eso genera ilusión porque la gente viene a ver a los jugadores de casa. La mayoría son de aquí o como mucho de Torrelavega. De hecho somos el equipo de Cantabria que más gente de la casa tiene en plantilla.

-¿Al arrancar la temporada pasada pensaban que terminarían revalidando y continuarían en EBA?

-Nuestra intención desde luego que era esa. Lo que pasa que el primer año de competición resulta muy duro, sobre todo porque tenemos un equipo muy modesto y joven, así que la experiencia se nota. Creemos que este año, tras una temporada de rodaje y una vez que nos han sacudido por todos lados, todo va a cambiar.

-El comienzo de la temporada pasada mantuvieron el mismo nivel de entrenamientos, ¿seguirá igual?

-Vamos a cambiar un poco, digamos que hemos pagado la novatada, si se puede llamar así, y haremos más horas de entrenamiento y contaremos con una planificación un poco distinta, aunque también es porque el entrenador que viene trabaja de otra manera. Además, estamos limitados por la disponibilidad de instalaciones, porque están las escuelas municipales deportivas y sólo disponemos del Polideportivo de Mies del Corro y de otro pabellón pequeño en Heras. Aunque ahora se está construyendo un espacio deportivo para el colegio de Valdecilla y este polideportivo quedará mas desahogado.

-¿Qué esperan de la temporada que viene?

-Desde el punto de vista social la anterior fue inmejorable, en lo deportivo nos quedamos muchas veces con la sensación de habernos quedado muy cerca de redondear una gran temporada, porque perdimos muchos partidos por muy pocos puntos en los últimos minutos. Ahora hay que rematar eso.

-¿Entra dentro de sus posibilidades ir más allá de la liga EBA?

-A día de hoy no, sólo consolidarnos. Aunque hace unos años tampoco nos habría parecido real ascender a EBA, y ahí estamos. Además queremos trabajar en llevar también a nuestro equipo femenino a Primera Nacional. Aunque es complicado porque necesitas agrupar dos o tres hornadas porque no tiene sentido tener un equipo de Primera Autonónica y no tener uno de Segunda en Local, así que hace falta contar con hasta 16 jugadoras comprometidas con los entrenamientos y viajes.

-¿Desde cuándo entrenan categorías femeninas?

-Desde hace mucho. Aunque las chicas son más complicadas de que se mantengan, porque a cierta edad suelen cambia las prioridades. En los grupos de competición de senior hay tres categorías con treinta equipos, y en la categoría femenina hay sólo ocho grupos, y va a ser un éxito tremendo porque el año pasado empezaron la Copa cinco. De todas formas, cada año se ve el aumento de inscripciones.