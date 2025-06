Jana Muñoz asalta el trono mundial con España

Todavía no me lo creo» reconoce Jana Muñoz, la portera del Camargo74 que se proclamó el pasado fin de semana campeona del mundo juvenil con ... España en Túnez. Las Guerreras de Arena que dirige Inma Navarrete dieron una lección de carácter y talento para ganar a Alemania en la final del Mundial por 2-0 (31-22 y 20-18).

La meta cántabra, que ya ha debutado en pista en División de Honor Plata con el primer equipo, volvió a casa el lunes casi sin tiempo para deshacer unas maletas que tendrá que preparar de nuevo el lunes, cuando ponga rumbo a la concentración previa al Europeo, siguiente objetivo del combinado español en julio.

«Nos hemos quitado la espinita del año pasado, cuando terminamos el Europeo en sexta posición», explica Muñoz. El torneo continental supuso el primer contacto internacional de Jana con el balonmano playa, pero a Túnez llegaron con la lección aprendida y ganas de reclamar su puesto entre los grandes. «El objetivo era ganar el Mundial y demostrar que somos Guerreras por esa capacidad de no rendirnos nunca. Seguimos hasta el final», cuenta la portera camarguesa.

Ahora, Jana recuerda cuando «hace un par de años me apunté a probar en el balonmano playa para hacer algo durante el verano» y encontró en la versión estival de este deporte un nuevo escenario en el que explotar sus cualidades. La portera no tardó en recibir la llamada de la selección cántabra y, «después del sector del año pasado en Santander, ya me dijeron que la Española había pedido mis datos». Solo quedaba esperar y no hizo falta mucho tiempo. Muñoz no tardó en defender el arco de España formando con María Arnay una dupla llena de proyección para la portería de las juveniles.

Con la experiencia del Mundial todavía fresca en la memoria, asegura que «aquello es como un torneo pero muy grande, con mucha gente con la que no tardas en relacionarte, ya que tienes los mismos intereses». Todo ello sin olvidar que «enfrente estaban las mejores selecciones que te podrías cruzar sobre la arena», añade. Lo cierto es que en las rondas previas destilaron el ingenio suficiente para colarse en la ronda principal y poner rumbo a unos cuartos de final en los que Francia esperaba a las españolas. El triunfo de las Guerreras de Arena las llevó a uno de los partidos del torneo. Países Bajos hizo sudar a España para entrar en la final, pero, como dice Jana, son guerreras «por cómo actuamos en esos momentos» y nada las privó de llegar a la final y dejar a Alemania relegada a la segunda plaza del Mundial.