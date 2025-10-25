El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Neco Gómez, campeón de Cantabria y de España de Segunda. Sane
BOLOS

Once ascensos a Primera

Neco Gómez lidera un elenco dominado por los jóvenes en el que también figuran bolistas como Javier Esquinas, Raúl Zurita y Miguel Ruiz

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El mapa de las tres primeras categorías masculinas a nivel individual ya tiene definidos a sus integrantes. Pese a que todavía cabe la presentación de ... recurso por parte de los jugadores hasta el 31 de octubre, el panorama en Primera se presenta rejuvenecido con el ascenso de jugadores como Neco Gómez, triunfador del curso en Segunda con sus títulos en el Regional y en el Nacional, Javier Esquinas o los campeones de Cantabria de parejas Raúl Zurita y Miguel Ruiz. Por contra, pierden la categoría bolistas como Fernando Ocejo, que lo hace curiosamente pese a ganar el primer torneo del circuito de su carrera en Roiz, Julián Crespo o José Antonio Sordo.

Once ascensos a Primera