Once ascensos a Primera

El mapa de las tres primeras categorías masculinas a nivel individual ya tiene definidos a sus integrantes. Pese a que todavía cabe la presentación de ... recurso por parte de los jugadores hasta el 31 de octubre, el panorama en Primera se presenta rejuvenecido con el ascenso de jugadores como Neco Gómez, triunfador del curso en Segunda con sus títulos en el Regional y en el Nacional, Javier Esquinas o los campeones de Cantabria de parejas Raúl Zurita y Miguel Ruiz. Por contra, pierden la categoría bolistas como Fernando Ocejo, que lo hace curiosamente pese a ganar el primer torneo del circuito de su carrera en Roiz, Julián Crespo o José Antonio Sordo.

Son once los jugadores que el próximo curso han logrado promocionar a la máxima categoría, más allá del caso de Jesús Pérez, descendido de Primera al no lograr la media de bolos necesaria para la permanencia y que mantiene la plaza gracias a su segunda plaza en el Campeonato de Cantabria juvenil. Lidera la lista de ascendidos Neco Gómez, que en una temporada brillante se impuso en los dos grandes campeonatos individuales y en el circuito de puntos. Le acompañarán en su aventura en la élite Cristian Velo, un veterano que llega tras ganar el circuito de bolos y una pléyade de jóvenes compuesta por Javier Esquinas, Raúl Zurita, Miguel Ruiz y Javier Vierna, algo más veterano que sus compañeros. Completan la lista Diego Cobo, Víctor de la Torre, Marcos Saiz-Ezquerra, Nacho Fernández y Pedro González, más allá de Chuchi Pérez, jugador de Bansander.

Ascensos A Primera (once jugadores): Neco Gómez, Cristian Velo, Javier Vierna, Javier Esquinas, Raúl Zurita, Miguel Roiz, Diego Cobo, Víctor de la Torre, Marcos Saiz-Ezquerra, Nacho Fernández y Jesús Pérez.





Descensos A Segunda (quince jugadores): Adrián Gándara, Antonio Sagredo, Isaac Navarro, Javier Cacicedo, Javier Miranda, Mario Borbolla, David Cianca, David Abascal, Jairo Carrascal, Julián Crespo, Fernando Ocejo, Jesús Pérez, Jesús Ortiz, Toño Sordo, Álvaro Laso.

A Tercera (once jugadores): David Villodas, David de la Torre, David García, Javier Puente, Jesús Soberón, Mario Ríos, Raúl Bouboulis, Antonio Sainz, Pablo Sañudo, Jairo Gutiérrez, Sebi Iturbe.

El lado amargo del descenso le ha tocado a quince jugadores, un número mayor para ajustar la Primera a 70 bolistas. Con los campeones de España o Regionales con licencia vitalicia y los jugadores de otras territoriales con plaza asegurada en la categoría, en la nómina de descendidos figuran Antonio Sagredo, Isaac, Navarro o Mario Borbolla, que pierden la licencia tras no tirar en ninguna o en pocas citas del circuito, mientras que tampoco estarán en la élite la próxima campaña bolistas como Fernando Ocejo, que ha vivido en 2025 la miel y la hiel al ganar un torneo del circuito, pero no poder lograr la permanencia. David Cianca, David Abascal o Julián Crespo tampoco tirarán en 2026 en Primera.

Los descendidos coincidirán en Segunda con los quince bolistas ascendidos de Tercera, una amalgama de veteranía y juventud encabezada por Óscar Salmón, campeón de España de Tercera y el mejor en ambos circuitos. Junto a él, una joven promesa como Sergio Mantecón y otros dos veteranos como Fernando Abascal y Víctor Revuelta, también de Marcos Maza. Por contra, once bolistas tendrán que tirar los concursos individuales en Tercera para dejar la categoría en un total de 90 jugadores.