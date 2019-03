Ciclismo El Río Miera brilla en el Trofeo Euskaldun en Tolosa y en la Copa de España en Eibar Las corredoras del Río Miera-Cantabria Deporte se proclamaron vencedoras por equipos en la prueba de Tolosa. / DM . El equipo cadete, con Ainara Albert al frente, logró un excelente resultado durante todo el fin de semana | Este domingo, la escuadra cántabra correrá una nueva cita de la Copa de España, en Almería SUSANA ECHEVARRÍA Santander Jueves, 28 marzo 2019, 14:29

El pasado fin de semana fue el primero completo de competición para los equipos Río Miera-Meruelo y Río Miera-Cantabria Deporte acabó con una lectura muy positiva, buenos resultados y algunos no tan buenos para tomar nota. El pasado sábado, en Tolosa, el equipo fue claro protagonista mientras que el domingo, en Eibar, se notó la falta de ritmo de competición que hizo que las piernas pesaran un poco más de lo debido.

En Tolosa, en la prueba puntuable para el Torneo Euskaldun, desde el principio las protagonistas fueron las corredoras del Río Miera-Meruelo y del Río Miera-Cantabria Deporte, que firmaron un gran papel en la cita guipuzcoana con victoria para la cadete Ainara Albert y podio elite con la tercera plaza de Nerea Nuño.

Por si fuera poco, Aída Nuño logró llevarse las metas volantes y la gran labor colectiva hizo que las sub 23 y élite de Meruelo se llevasen el primer puesto por equipos. Uno de los grandes objetivos que siempre se marca la escuadra cántabra, que tiene como principal línea filosófica y de trabajo la fortaleza del grupo.

Con presencia en prácticamente todas las fugas, en una prueba de continuos ataques y reagrupamientos, la veterana Aída Nuño dejó demostrado que está en buena forma en su regreso a la competición tras el ciclocross. Por su parte, su hermana Nerea era la 'bala' para el sprint y lo supo aprovechar consiguiendo una con una tercera plaza.

«A nivel personal y en cuanto a sensaciones estoy más que satisfecha. Poco a poco nos vamos conociendo en el pelotón y creo que eso se nota. Ha habido alguna que otra desorganización en momentos muy puntuales, pero no hay mal que por bien no venga y nos va a servir para aprender. En general creo que hemos tenido muy buena comunicación entre todas, y cada una se lo ha dejado todo en la carretera, por lo que el resultado final es una recompensa justa. Tercer puesto con un sprint, para mi gusto, muy bien organizado y yo muy agradecida a todas ellas. Y, además, las metas volantes para Aida y lo mejor… ¡primeras por equipos!», dijo Nerea Nuño.

El domingo, en Eibar, la cadete Ainara Albert, se lució en el inicio de la Copa de España de la categoría con un segundo puesto. La ciclista levantina del equipo cántabro, siempre entre las mejores, se quedó un tanto encerrada en el momento del ataque definitivo y le faltó terreno para poder cerrar el hueco. En cualquier caso, su segundo puesto para empezar la Copa es más que positivo. Además, Lucía Ruiz entraba octava y Laura Ruiz sería decimotercera en meta. Estela Domínguez entró en la 18ª plaza y Marta Pérez era 24ª. También acabaron Carolina Arregui (26ª), Carolina Leonardo (56ª), Julia Redondo (71ª), Claudia Vázquez (83ª) y Raquel Quintana (97ª).

Las cadetes del Río Miera-Meruelo. / DM .

La joven Ainara Albert explicó que el sábado la carrera «fue rápida y dura porque corrimos con las mayores, pero pude aguantar delante y sprintar para ganar, como la semana pasada». Pero el domingo «me costó coger el ritmo, pero entré en calor y me encontré genial. Me metía en las escapadas, pero al final llegamos al sprint y lo preparamos antes de lo debido. Nos quedamos lejos y cuando arrancó la vencedora quedaban 300 metros, yo me vi encerrada y cuando salí ya no pude quitarle las dos bicicletas que me sacaba. El sprint fue algo caótico, pero en cualquier caso estoy contenta por las sensaciones, porque el nivel era alto y había corredoras de fuera. La semana que viene intentaremos conseguir el maillot de nuevo, y la victoria por equipos. ¡Las sensaciones son muy buenas esta temporada, y somos un gran equipo!».

Por su parte, en junior Alba Leonardo se clasificó en el puesto 14º, justo delante de Carla Fernández (15ª) en una prueba donde apenas terminaron 16 corredoras. Tampoco tuvo el día el equipo elite y sub23 del Río Miera-Cantabria Deporte cuyas corredoras sufrieron una serie de contratiempos. En el Alto de San Miguel, Nerea Nuño e Irene Méndez no pudieron contactar con el grupo que perseguía a Lorena Llamas, y las distancias empezaron a abrirse. Finalmente, Nuño entró 20ª y Méndez 21ª, sumando los primeros puntos en la Copa. También acabaron Mari Ángeles Medina (56ª) y Elena Pérez (64ª).

La directora Cristina San Emeterio señaló que el domingo se quedó con un sabor «un poco agridulce, pero el fin de semana ha sido bueno. El sábado corrimos muy bien y llegaron los resultados. En general se vieron cosas positivas trabajadas en la concentración y otros aspectos que son mejorables y tomamos nota para todo lo que nos queda por delante».

Este domingo, día 31, las corredoras del Río-Miera Meruelo correrán una nueva cita de Copa de España en el Bajo Andarax (Almería).