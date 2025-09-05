El pelotón parte de Cabezón de la Sal
Cabezón de la Sal
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:15
La etapa de la Vuelta ya ha partido de Cabezón de la Sal, en primera instancia en salida neutralizada y, ya en plena N-634 ... hacia Lamadrid, en la lanzada. El pelotón ha partido sin ninguna incidencia destacable, después de que la protesta por la situación en Palestina se produjera a las diez de la mañana, sin que afectara al devenir deportivo de la prueba.
La jornada, segunda que transcurre por carreteras montañesas, aunque en este caso solo durante 21 kilómetros, hasta abandonar la comunidad autónoma a través de Unquera, concluirá en L'Angliru, en una de las etapas que pueden resultar definitivas para la general de La Vuelta.
