El último escalón antes de la final soñada

El Athletic está donde quería estar. Es más, se podría decir que está donde el pasado verano soñaba estar cuando imaginaba cómo podría ser su ... trayectoria en la Europa League, competición a la que regresaba seis años después. Ahí es nada una semifinal contra el Manchester United, un club que, a partir de dos eliminatorias históricas en 1957 y 2012, se ha convertido en una especie de rival mitológico de los rojiblancos. Por otro lado, que este cruce les llegue a los de Ernesto Valverde siendo cuartos en la Liga, a buena distancia de sus seguidores, y con dos puntos más de los que sumaba el pasado curso en la jornada 33, no deja de ser la demostración más concluyente del magnífico rendimiento que está ofreciendo el equipo esta temporada.

Los grandes resultados del Athletic en Europa se podrían interpretar como la consecuencia directa de una ilusión convertida en obsesión colectiva. Esteban Werfell, el personaje de un cuento de Bernardo Atxaga, decía que a su padre no le importaba que él tuviera pájaros en la cabeza, que lo que le importaba y preocupaba es que fueran siempre los mismos pájaros. Las obsesiones, efectivamente, pueden ser peligrosas en la vida, pero en el fútbol también pueden ser muy beneficiosas: la garantía absoluta de una concentración superlativa y una entrega máxima, justo lo que ha ofrecido el Athletic en Europa, siempre con la mirada fija y resplandeciente en la final de San Mamés del 21 de mayo.

Solo queda un escalón por subir para llegar a ese gran partido, que también tiene entre ceja y ceja un Manchester United que se ha agarrado a la Europa League como un náufrago a un madero en altamar. La emoción, por tanto, se ha disparado y ya empieza a tener una textura sólida. Será interesante ver cómo manejan la ansiedad los pupilos de Valverde y Amorim. Y es que ambos se juegan muchísimo. Para los ingleses es un todo o nada: o ganan el torneo o se quedan sin competir en Europa el próximo curso, algo que para un club de su envergadura, tan poderoso y aristocrático, resulta humillante. Fíjense si lo será que para ellos ya es una humillación jugar la Europa League, los partidos del jueves, los thursday's games, y no los partidos de martes o miércoles, los de la Champions. Lo del Athletic es distinto porque tiene muy bien encarrilado su pase a la Champions, que por sí mismo ya le otorgaría un sobresaliente a su temporada. Ahora bien, la percepción de estar ante una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar es enorme en toda la familia rojiblanca.

En el aspecto deportivo se presenta un duelo igualado, de gran intensidad. La diferencia entre los dos equipos en sus respectivas ligas -uno cuarto y el otro decimocuarto- no tiene en absoluto la trascendencia que algunos le quieren dar. Y lo demuestra el hecho de que los resultados del equipo de Amorim en la Premier y en Europa, donde están invictos, algo que no ha conseguido ninguno más entre los 108 equipos que comenzaron la competición, son casi antagónicos. El Athletic, que nadie lo dude, está obligado a dar su mejor versión en unas semifinales que, si todo transcurre con normalidad, se decidirán en Old Trafford.

Otra de las cuestiones que añaden atractivo a esta eliminatoria es el momento de los equipos. Tanto los leones como los diablos rojos tienen estilos muy definidos, innegociables. Que el del Athletic esté mucho más consolidado es lógico teniendo en cuenta el tiempo que lleva su entrenador y el contraste sideral entre la estabilidad de su plantilla y la avalancha de cambios en las filas inglesas.

El ataque despierta

Rubén Amorim sostiene como un dogma la defensa de tres centrales y dos carrileros que tan buen resultado le dio con el Sporting. En Manchester, sin embargo, no ha conseguido dar a su tropa la solidez en su retaguardia que deseaba. En sus cuatro últimos partidos en la Europa League, los octavos contra la Real y los cuartos con el Olympique de Lyon, ha encajado ocho goles. Lo que sí ha conseguido el técnico lisboeta, en cambio, es que despierte su vanguardia. En esos mismos partidos ha sumado doce goles.

El Athletic, por su parte, vive un momento curioso. Lleva un mes mudando de piel. El desgaste de la temporada y las repetidas ausencias de Sancet, un futbolista vital para que su juego ofensivo tenga vuelo y profundidad, le han hecho perder poderío en ataque. Ahora bien, esto lo ha compensado mejorando su sistema defensivo hasta convertirse en una roca, en el segundo equipo que menos goles encaja de todas las grandes ligas europeas, solo superado por el Nápoles. En sus ocho últimos partidos, seis de la competición doméstica y dos de Europa League, solo ha recibido dos tantos. En fin, que se dan todas las circunstancias para que en San Mamés se viva una noche inolvidable. Valverde abrió este miércoles la puerta a que Sancet pueda estar en la vuelta.

Respecto a las alineaciones, solo cabe recordar una obviedad: ninguno de los dos entrenadores se guardará nada en el bolsillo o hará experimentos. Salvo sorpresa, el once del United será el que Amorim repitió en los dos partidos contra el Lyon. El impredecible Onana seguirá en la portería; Mazraoui, Maguire y Yoro serán los centrales; Dalot y Dorgu, los carrileros; Mainoo y Casemiro en la medular, Bruno Fernandes se moverá por la derecha o por donde quiera, Garnacho por la izquierda y Hojlund será el delantero. En el Athletic solo hay una duda. Solo una pero muy grande, podríamos decir: el sustituto de Sancet. Unai Gómez ha sido el relevo habitual. Con esta apuesta, sin embargo, el equipo se ha resentido mucho en ataque, de manera que también es posible que Valverde arriesgue y opte por Berenguer. Hay que viajar a Manchester al menos con una pequeña ventaja.

-Alineaciones probables:

Athletic: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams y Maroan.

Manchester United: Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Bruno Fernandes, Mainoo, Casemiro, Garnacho y Hojlund.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Hora: 21:00 h.

Estadio: San Mamés.

TV: Movistar Liga de Campeones.