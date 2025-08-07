El Barça retira la capitanía a Ter Stegen El club azulgrana reacciona así a la decisión del portero alemán de negarse a firmar el informe médico que debía presentar a LaLiga para su valoración

Daniel Panero Jueves, 7 de agosto 2025, 15:30 | Actualizado 15:57h.

El Barcelona ha decidido ir un paso más allá en el pulso que mantiene con Ter Stegen y ha decidido retirarle la capitanía a la espera de que se resuelva a resolver el expediente disciplinario que el club le ha abierto al alemán. Ronald Araujo asumirá de forma provisional ese rol a la espera de que se desencalle una situación que ha hecho saltar por los aires la relación de once años que tenía la entidad azulgrana con el meta.

Y es que el Barça entiende que la voluntad de Ter Stegen de negarse a firmar el informe médico para que este pueda ser enviado a LaLiga va en contra de los intereses del club, algo inadmisible para la entidad que preside Joan Laporta. «El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol«, reza el comunicado emitido este mismo jueves por el club culé.

La decisión del Barça es un paso más en la escalada de tensión que viven ambas partes desde que comenzara el verano. Todo empezó con la decisión de firmar a Joan García y abrir la puerta de salida al alemán, algo que no gustó al cancerbero, que dejó clara en todo momento su voluntad de cumplir el contrato. El Barça optó, no obstante, por buscar una salida primero y después por buscar una intervención quirúrgica que acabara con la molestias de espalda de Ter Stegen y, de paso, abriera una nueva vía para la inscripción de los fichajes. Si el alemán estaba más de cuatro meses de baja, los culés podrían utilizar un 80% de su salario. Ter Stegen se operó, pero no firmó el informe médico y no se podrá demostrar el tiempo que estará de baja.

La plantilla expectante

Ajena a todo este huracán se mantiene una plantilla en la que ya ha habido alguna voz discordante. Frenkie de Jong y Koundé respaldaron a Ter Stegen, mientras que el resto ha decidido mirar para otro lado a la espera de que todo se resuelva antes de que comience el campeonato. Ahora, aunque de forma provisional, Araujo es el nuevo capitán del equipo.

El siguiente problema para el Barça son unas inscripciones que siguen atascadas. Joan García, Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal, Rashford, Roony Bardghji y Oriol Romeu siguen sin ser inscritos, aunque alguno de ellos está en la rampa de salida y otros pueden acabar incluso en el filial.