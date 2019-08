Análisis La pretemporada resucita debates que el Madrid creía enterrados Keylor Navas, en una acción del partido ante el Tottenham. / Ronald Wittek (Efe) Las notables actuaciones de Keylor Navas pese a la sangría goleadora y la resistencia de Mariano a salir comprometen los planes trenzados entre la directiva y Zidane ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 1 agosto 2019, 16:17

Cerrada su participación en la Audi Cup con la primera victoria de la pretemporada, el Real Madrid regresó este jueves a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con la vista puesta en el duelo del día 7 ante el Red Bull Salzburgo, penúltimo test antes de comenzar el curso. Aunque el reencuentro con el triunfo después de tres derrotas y un empate da tregua al bloque que tutela Zinedine Zidane, las sensaciones siguen sin ser buenas y se han reabierto debates que el club quería enterrar. Disyuntivas que comprometen los planes trenzados entre la directiva y el técnico mientras siguen sin resolverse salidas innegociables para el marsellés como la de Gareth Bale, que explora ahora la vía de la Premier tras cerrársele las puertas de la Superliga china.

Ganaron los blancos al Fenerbahçe con un 'hat-trick' de Benzema, cuyo olfato sigue siendo crucial para el futuro de una escuadra que exhibe una alarmante insolvencia defensiva, extrema debilidad en el centro del campo y la misma falta de colmillo que le sepultó la temporada pasada. El cuadro turco, que venía de salir escaldado ante el Bayern, le hizo tres dianas al Madrid que hubiesen sido más de no mediar otra gran actuación de Keylor Navas, sostén de su equipo hasta que el lionés entró en ebullición, con Mariano resolviendo el encuentro en la segunda parte.

El tico y el hispano-dominicano, a los que se les enseñó la salida, se reivindicaron tras las heridas que le abrió al primero el menosprecio de la directiva en favor de Thibaut Courtois y al segundo el fichaje de Luka Jovic sumado al desdén de Zidane, que no le dio ni bola en la gira norteamericana y sólo le recuperó a raíz de la lesión del serbio.

Disonancias

No confía Zidane en el '7' pese a ser el que le elevó desde el filial. Sólo Coentrao dispuso de menos minutos que el delantero en la campaña 2016-2017, lo que convenció a Mariano de que no tenía futuro a sus órdenes. Triunfó en el Olympique de Lyon y la demanda de Julen Lopetegui de refuerzos para el ataque selló su vuelta mientras Zidane se tomaba unos meses sabáticos. Pero el retorno del marsellés nubló de nuevo su horizonte en una temporada en la que no rindió al nivel esperado, con 4 goles en 22 partidos y sólo 203 minutos como escaso balance en los once choques que dirigió Zizou.

Más información Benzema y Mariano oxigenan al Real Madrid

El Mónaco pugna por devolverle a la Ligue 1 pero el catalán se resiste a salir por segunda vez pese a que los 60 millones gastados por Jovic le convierten en el tercero en discordia en la punta de ataque. El ex del Eintracht de Fráncfort aún no ha estrenado su casillero goleador de blanco y su pretemporada está marcada por el infortunio, relevado tras 16 minutos frente al Arsenal por la expulsión de Nacho que obligó a Zidane a recomponer el esquema y lesionado ante el Atlético.

Mariano celebra su gol ante el Fenerbahçe. / Christof Stache (Afp)

Todo lo contrario sucede con Keylor Navas, guardameta de referencia para Zidane pese a que aceptó a regañadientes la decisión de la directiva de entregarle la portería a un Courtois del que el francés sigue recelando. Al dictado de los despachos, el técnico aconsejó al costarricense que mirase el mercado para acabar con un duopolio de difícil convivencia, pero sus pretensiones económicas abortaron una marcha que parecía cantada. Se lució ante el Tottenham y respondió también frente al Fenerbahçe mientras el belga se recupera de su lesión en el tobillo izquierdo.

La situación inquieta en la zona noble del Santiago Bernabéu, cuya preferencia por los jóvenes valores choca con la calma que preconiza Zidane, templado con Kubo, la gran sorpresa de la pretemporada, como con Vinicius. «En el futuro será importante para esta plantilla, pero hablaré con él a la vuelta. Sería bueno verle en el Castilla y entrenando con nosotros. Ya veremos cómo lo encajamos. Es muy joven, como Rodrygo y Vinicius Jr., y hay que ir despacio», dijo sobre el japonés. Otra disonancia con la directiva.