Pablo Torre, en su presentación con el Mallorca: «Es mi momento»

«Es complicado hacerse un hueco en el Barcelona, pero ahora tiene que ser mi momento, tengo 22 años, tengo que jugar y disfrutar, si ... he venido aquí es para hacer cosas importantes». Esas han sido las palabras de Pablo Torre durante su presentación oficial con su nuevo equipo, el RCD Mallorca, entidad con la que ha firmado por cuatro temporadas.

El centrocampista cántabro, que no terminó de hacerse con un hueco en 'can barça', llega ahora a la isla con la idea de que es su «momento». Toda una declaración de intereses del de Soto de la Marina que afirmó que «su primera opción desde el primer momento» fue firmar con los bermellones.

Y uno de los motivos por lo cuales ha acabado en San Moix es por la charla que tuvo con el míster del conjunto balear, Jagoba Arrasate, quien le transmitió «esa confianza que necesito». «Que me tiren al terreno de juego», apuntó Torre, que afirmó que el vasco «ha tenido jugadores que están a un nivel muy alto».

La ley del ex se cumplirá muy pronto. Demasiado incluso. Y es que, el primer partido liguero en Palma será contra el Barcelona. El exracinguista no se mordió la lengua ante este duelo frente a su anterior equipo y señaló que «cuando lo vi me alegré». «Tengo ganas de jugar contra ellos y espero que tengan una buena temporada, pero no una buena primera jornada», añadió.

Por otro lado, este viernes también sirvió para que Lucas Bergström se presentase como jugador bermellón. El nuevo guardameta finlandés mostró su ambición a la llegada a Mallorca: «Estoy feliz, me convencieron por el proyecto y de momento no me voy a ir, quiero luchar por mi sitio», apuntó.