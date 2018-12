Fútbol | Selección española sub17 Verdugo: «Nos lo hemos traído todo; todavía estamos en una nube» Catalina Coll y Anto Verdugo (derecha) posan con dos de los trofeos de campeonas / DM . La impulsora del Racing femenino y delegada de la selección española sub17, la cántabra Anto Verdugo, regresa a España con el equipo que ha hecho historia en el fútbol femenino español tras ganar el Mundial LEILA BENSGHAIYAR Martes, 4 diciembre 2018, 09:25

Es un equipo para la historia. La selección femenina de fútbol sub 17 logró algo inédito hasta ahora el pasado domingo en Uruguay al proclamarse campeona del mundo en el Mundial de Uruguay tras vencer a México en final por 2-1. Ya tocaba. Haber rozado en verano el Mundial ante Japón las ha servido de estímulo para que este no se escapase. Este lunes aterrizaron en Barajas «cansadas, pero contentas», explicaba la cántabra Anto Verdugo, delegada de la selección española femenina y máxima responsable del Racing femenino, que viajó hasta Montevideo con el equipo como parte del equipo.

Reconoce que aún no han tenido tiempo de asimilar todo lo que han conseguido. «Es un momento de mucha emoción. Estamos todavía un poco como en una nube», señala. Y no es para menos. Este lunes se bajaron del avión no sólo 21 campeonas del mundo, sino también la Bota de Bronce –Irene López–, la Bota de Plata y mejor jugadora del torneo –Claudia Pina– y la mejor guardameta –Catalina Coll–. «Nos lo hemos traído todo para casa. Cata Coll y Claudia Pina venían de jugar el mundial sub 20 y la Euro 17 destacando con las dos y tenían esa espinita clavada en el corazón de no haber podido traernos el Mundial sub 20 de Francia y aquí han echado el resto», cuenta Anto, que es consciente de que este nuevo triunfo es un buen escaparate para a los equipos femeninos de fútbol. «La visibilidad que nos está dando esto va a repercutir en que haya muchas más niñas que quieran disfrutar este deporte del fútbol y que quieran dar ese paso. Somos capaces de ser campeonas del mundo y estar ahí, somos iguales que los chicos».

Recibimiento en Las Rozas a las campeonas. / DM .

La vorágine que les espera ahora comenzó este lunes al ritmo de 'We are the Champions' de Queen en la recepción que la Federación Española las preparó en Las Rozas. Unos acordes que se han convertido ya en un clásico de las celebraciones deportivas y que ellas mismas corearon en el vestuario a voz en grito tras lograr la victoria. «Fue una euforia total, desatadas, cantando, bailando y sin ser conscientes realmente de lo que habían logrado», rememora Anto entre risas. Ella cree que esta estampa se puede repetir asiduamente en unos años. Tiene clara la proyección con que cuenta esta generación. «Yo no sé hasta donde nos pueden hacer llegar estas chiquitas. Hasta dónde nos pueden hacer soñar». Y es verdad. Con la edad que tienen muchas de ellas ya saben lo que es competir al más alto nivel. «Campeonas de Europa, algunas de ellas subcampeonas del mundo sub 20, subcampeonas del mundo sub 17... Tienen muchos años para competir y no veo el límite en estas niñas», asevera Anto.

Ya han logrado lo más difícil, ganar sobre el campo, pero ahora se enfrentan a otro reto para el que no están tan preparadas: una agenda tremenda con una larga lista de entrevistas, homenajes, saques de honor... «Unas han ido a radio otras a televisión... Es un no parar. Están muy ilusionadas con todo lo que las está pasando». Y es que ahora, después de aterrizar en España, toca aterrizar también a la realidad de lo que han conseguido. Popularidad a espuertas y una presencia casi constante en medios de comunicación y redes sociales. Una buena muestra de ello es que el Instragram de una de las jugadoras ha pasado en apenas dos días de 19.000 seguidores a más de 45.000. Casi nada. «Ahora el teléfono les quema a todas, es increíble», cuenta Anto, que siempre que viaja con ellas aprovecha para aconsejarlas que «peguen bien los pies al suelo y que no pierdan el norte».

Tras la euforia hay que seguir trabajando. Nuevos retos, nuevas metas, el caso es seguir sumando. «Este año que entra hay Europeos, clasificaciones, esperamos poder llegar al mundial absoluto, que es en Francia este verano (7 de junio al 7 de julio)». Pero lo fundamental para ella es «preparar a las chicas y trabajar con las selecciones territoriales». Y es que en breve se celebrarán los campeonatos territoriales de España, donde participan las selecciones territoriales. Es ahí donde se hace el trabajo invisible que posibilita que después se puedan levantar títulos.