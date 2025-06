El Montañas del Pas cogió el tren y no paró en ninguna estación. El conjunto de Corvera de Toranzo, que aún no ha cumplido la ... mayoría de edad ya que se fundó en 2008, en la temporada 22-23 era equipo de Segunda Regional y pocos (o casi ninguno) podían prever que tres campañas después lograse el ascenso para jugar en Tercera Federación, el próximo curso, por primera vez en su corta historia. Tres ascensos consecutivos por el camino han sido el motivo.

El equipo de Corvera jugará la próxima campaña en la máxima categoría regional y por el fortín de San Vicente -campo donde disputa sus partidos como local- pasarán los grandes clubes de Cantabria.

Pero la llegada a Tercera no ha sido sencilla, aunque también tuvo fortuna. En la campaña 2022-23, con el fichaje del técnico Hilario Vega para ocupar el banquillo, el equipo que jugaba en Segunda Regional ascendió a Primera tras quedar segundo en la tabla clasificatoria tras el Buelna, que se proclamó campeón. En su segundo curso con el conjunto azul y negro, en la tercera categoría regional, los de Corvera finalizaron la temporada en sexta posición. Pero el ascenso del Laredo a Segunda RFEF sirvió para que el Ampuero -quinto- ascendiese a Preferente y posteriormente la desaparición del Santillana -a quince días de comenzar la competición- benefició al Montañas del Pas, que volvería a jugar en Preferente doce años después. Esta temporada que acaba de finalizar culminó el sueño del equipo que preside Emilio Rodríguez, al ser cuarto en la clasificación de Regional Preferente.

Un mandatario que se siente satisfecho por el trabajo realizado por sus compañeros de junta directiva, técnicos, jugadores y sobre todo «por la afición», dice un presidente que recuerda que el Montañas de Pas siempre ha vivido entre Segunda y Primera Regional. «Venían al campo entre veinte y cincuenta personas, pero esta temporada ha venido muchísima gente y fuera de casa, en partidos clave como contra el Noja o el Velarde, nos han acompañado más de 150 aficionados del valle».

Emilio Rodríguez considera que la clave de esta temporada histórica ha estado en que el equipo «es un grupo de amigos de Selaya, Sarón y del valle, que comenzó en Segunda Regional y que lleva jugando junto muchos años». Un club modesto a más no poder. «Esta temporada no ha cobrado un duro nadie, ni de gasolina ni de primas. Incluso a muchos jugadores se les ha ofrecido y no han querido, porque nosotros jugábamos por pasión. Tan solo hemos tenido alguna cena».

En ese grupo de amigos hay una diversidad de perfiles. Dos ganaderos, otros tantos comerciales de leche, un panadero... También hay varios estudiantes y algún opositor. El bloque del Montañas del Pas se ha mantenido prácticamente invariable a lo largo de toda la temporada. La plantilla ha estado compuesta por 22 jugadores. Veinte empezaron el curso y en el mercado invernal el club se reforzó con dos nuevos jugadores: el centrocampista, Nando Fuentevilla, que llegó libre; y el meta Mario, procedente del Cayón.

El campo de San Vicente es el de un club humilde, pero orgulloso. De hierba natural, «cada día que pasa está en mejores condiciones, todo ello gracias al trabajo que realiza la junta directiva», dice el entrenador, Hilario Vega. La grada, eso sí, es pequeña. Para unos escasos 20 espectadores, aunque «alrededor del campo se pueden situar los espectadores sin ningún problema», dice el míster. Para la próxima temporada el club, por primera vez, contará con un equipo filial así como con categorías inferiores.

Pero Rodríguez reconoce que el salto de categoría también le impone «otros deberes», ya que tendrá que realizar contratos a sus jugadores. «Veremos cómo se da la cosa. El ascenso a Tercera nos pilla de nuevas y no tenemos muy claro cómo funciona, pero la Federación nos está enseñando el camino». El ascenso implicará «un cambio gordo» en el club, «porque prácticamente hay que profesionalizarlo. Pero para eso tenemos a María Buide, que es la que lleva el tema administrativo, la que nos ayuda. Además, ya tenemos la primera piedra, el entrenador, que le hemos renovado». Ese aumento de nivel llegará gracias a las ayudas del programa Impulso 27 que promueve la Federación Española de Fútbol. «Esa ayuda, que no sé exactamente el dinero que llegará, será íntegramente para la plantilla», añade Rodríguez.

El presidente de la entidad azul y negra espera que el consistorio les apoye un poco más. «Somos el mayor activo del municipio a nivel nacional, ya que saldremos en más medios informativos. Siempre nos han apoyado, pero esta temporada se tienen que superar», añade entre risas.

El artífice de este histórico ascenso para el Montañas del Pas es su entrenador Hilario Vega, que ya sabe lo que es ascender tres temporadas consecutivas con otro equipo. Lo hizo también con el Barquereño. «Cuando decides dedicarte a ser entrenador sueñas con momentos como estos», comenta el técnico del Montañas del Pas. Y es que el objetivo del conjunto azul y negro el curso pasado era mantenerse en Preferente, porque el equipo estaba hecho para competir en Primera Regional. Pero los chicos de Hilario Vega comenzaron a ganar partidos y «nos lo fuimos creyendo. Nos situamos en puestos altos de la tabla y una vez conseguida la salvación, confiamos en nosotros mismos e intentamos ascender. Al final conseguimos el premio». Un ascenso que supuso un éxtasis para el club y todos los aficionados de Toranzo. «Nos llenó de energía y nos recargó las pilas. Ahora buscamos hacer un equipo competitivo para la nueva categoría e ir con humildad por todos los campos de Cantabria».

Y tras tres ascensos, ¿ahora qué? «Hay que ser cauteloso, pero hubiese contestado lo mismo el año pasado. Si seguimos remando en la misma dirección, la capacidad de este grupo es increíble. Sabemos que tendremos que trabajar muy duro para adaptarnos a Tercera, pero no descartamos nada», apunta el míster. «Están los mejores equipos de Cantabria, vamos a disfrutar todos los partidos, pero vamos a competirlos dentro de nuestra humildad, ya que vamos a ser el equipo con menos presupuesto, menos instalaciones deportivas y menos historia. Pero presión ninguna, al revés. Nosotros no tenemos nada que perder».