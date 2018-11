Fútbol | Gimnástica-Mirandés En busca de la calma Docal, Fer, Vitienes,Cusidor, Cagigas y Víctor duranteun entrenamiento. / Luis Palomeque La Gimnástica afronta la visita del Mirandés (12.00 horas) con la esperanza de reafirmar su mejora | Pablo Lago convoca por primera vez a Dani Salas, que podría debutar en el equipo blanquiazul y deja fuera por decisión técnica a Docal y Mati ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 4 noviembre 2018, 07:36

La Gimnástica afronta una prueba de altura. Recibe en El Malecón (12.00 horas) a uno de los mejores equipos a domicilio del fútbol nacional, el Mirandés, que ha ganado cuatro de los cinco partidos que jugó lejos de Anduva y solo el Izarra, en la primera jornada (1-1), consiguió arrebatarle el triunfo.

Pablo Lago no puede contar para este compromiso tan importante con el central Cristian Moreno, que cumplirá esta jornada un encuentro de suspensión al cerrar ciclo de tarjetas amarillas -acumuló la quinta en Zubieta-, pero recupera para el equipo a uno de sus baluartes ofensivos, el delantero Nacho Rodríguez, que regresa después de dos jornadas lesionado.

Además, el técnico asturiano ha convocado por primera vez esta temporada al joven centrocampista Dani Salas, que podría debutar con la camiseta blanquiazul en competición oficial una vez reestablecido completamente de su dolencia en el pie. Se trata, sin duda, de una buena noticia para los torrelaveguenses, que ya solo tienen en la enfermería al guardameta Adrián Peón, que sigue sin estar disponible para un cuerpo técnico que, por otro lado, ha dejado fuera de la lista de convocados al central Mati y a Borja Docal.

«Es un rival con la pretensión de volver a Segunda y con esa idea han hecho el equipo» Pablo Lago | Entrenador

No ha sido una mala semana para los gimnásticos, quienes, tras empatar frente a la Real Sociedad B en Zubieta, atraviesan por un buen momento anímico. Romper la racha de derrotas, a pesar de que sigan en puestos de descenso -18º, con seis puntos-, les ha permitido centrarse en los entrenamientos solo en el aspecto táctico.

Consolidar su juego

Los blanquiazules han ganado confianza y este aspecto puede resultar de gran importancia para encarar duelos complicados como el que les aguarda este domingo. Esa autoestima se debe sobretodo a la sensible mejora que han experimentado en defensa en los dos últimos partidos, en los que apenas han concedido ocasiones a sus rivales y solamente han encajado un tanto desde el punto de penalti -el que marcó de penalti la UD Logroñés en la visita a El Malecón hace un par de semanas-.

Poco a poco la Gimnástica está cerrando las vías de agua que le han llevado a encajar doce goles en las primeras diez jornadas. El equipo ha ganado intensidad atrás, se repliega mejor, bascula con acierto y hay una mayor solidaridad en las ayudas y coberturas. Esa mejoría defensiva ha permitido que los torrelaveguenses concedan muchas menos ocasiones de gol y ya no cometan los errores de bulto que en algunos partidos han resultado determinantes para su suerte final. Con más seriedad, solidez en las acciones de estrategia y cuidando los detalles, se sienten más seguros de sí mismos y preparados para lo que les venga.

«Queremos hacer un partido largo e inteligente y que nuestra gente nos empuje»

Lago considera que la línea a seguir frente al Mirandés es la misma que en el último partido de casa en el que, a pesar de la derrota, a su rival, la UD Logroñés, le costó mucho romper la defensa blanquiazul, casi no tiró a puerta y marcó un gol tras un penalti cuanto menos dudoso.

Teniendo en cuenta este aspecto, y a pesar de que en el último encuentro el entrenador asturiano se decantase por una defensa con tres centrales y dos laterales abiertos para fortalecer aún más el juego por el exterior, es probable que vuelva a apostar por dos líneas de cuatro y un par de futbolistas arriba.

En defensa, la ausencia de Cristian la suplirá Luis Alberto, que descansó en Zubieta. A su lado, en el eje de la zaga, se situará Bardanca, quien jugará así su sexto partido consecutivo de titular. En la derecha podría jugar Fer, que defiende bien y se incorpora bastante al ataque, y en la izquierda lo haría Borja Camus, no tan ofensivo como Fermín, pero mejor defensor.

En el centro del campo la Gimnástica cuenta con varias opciones, ya que puede escoger entre futbolistas con presencia física como Cusi y Rubén Palazuelos o decantarse por otros con mayor movilidad, caso de Alberto y Víctor Fernández. Apueste por quienes apueste, Pablo Lago puede presumir de unos mediocentros que aúnan calidad individual y visión de juego. No obstante, lo más probable es que se decida por los dos primeros, cuya experiencia puede resultar determinante ante un oponente con un centro del campo tan poderoso como es el Mirandés.

Por la derecha se moverá Hugo Vitienes, que es uno de los fijos del once blanquiazul, mientras que por la izquierda podrían hacerlo Fermín o Rozas. Y en cuanto a la delantera, si el técnico asturiano apuesta por jugar con dos puntas, casi todas las opciones recaen en Primo y Nacho Rodríguez. No es seguro que la Gimnástica salga con dos arietes, pero necesita gol y apostar por un solo atacante en casa contra un oponente de la talla del equipo burgalés quizás no sea la medida más adecuada para lograrlo. Cinco tantos en diez jornadas en un bagaje muy pobre para un equipo que necesita ganar partidos para salir de la situación en que se encuentra y pelear por la permanencia.

Un rival muy difícil

Enfrente estará el Mirandés, tercer clasificado, con 20 puntos, a tres de Racing y Barakaldo, y mejor equipo español a domicilio. De cinco partidos como visitante, el equipo que entrena Borja Jiménez ha ganado cuatro, lo que le convierte en un oponente temible lejos de su estadio. En casa sus prestaciones no han sido tan buenas, de lo contrario podría ser líder del campeonato.

El conjunto rojillo destaca por su sobriedad y constancia. Se trata de un equipo que sabe ser paciente, maneja bien el balón y le gusta dominar los partidos. Cuenta, además, con futbolistas de calidad contrastada en la categoría y está diseñado para pelear por el ascenso. Ha ganado, asimismo, sus tres últimos partidos, por lo que llega en racha, con una dinámica de triunfos que no va a resultar sencillo quebrantar.

Pablo Lago es conocedor de la calidad de su rival y entiende que la forma exitosa de hacerle frente pasa por defender con orden e intensidad y tratar de jugar la mayor parte del tiempo posible en campo contrario. Y en ataque, apostar por la tranquilidad, por asegurar las opciones de pase y prestar atención a las bandas para darle mayor amplitud al juego.

En Miranda de Ebro no se fían de la Gimnástica. A pesar de su mala clasificación, tienen en cuenta la mejora de su juego y saben que no va a resultar sencillo ganar en El Malecón. No obstante, no esperan un rival atrincherado delante de la portería, sino a un equipo más valiente que asuma unos riesgos que tiene que correr para ganar. El Mirandés alineará uno de sus mejores onces, en el que no faltarán futbolistas de la talla de Melli, Kijera, Cerrajería, Romero y Álvaro Rey, entre otros. Una plantilla competitiva, compensada, que ofrece diversidad de soluciones tácticas y está preparada para luchar por el liderato.

El éxito blanquiazul en esta empresa pasa por ofrecer lo mejor de sí. La Gimnástica, si quiere salir airosa de este compromiso, deberá no solo ser sólida atrás frente a un equipo que suele encontrar espacios y hacer goles, sino también mostrar más ambición en ataque y aprovechar las opciones de que disponga. La prueba es complicada, un examen de categoría en el que la suma de los componentes técnicos, tácticos y emocionales -además de ese pedacito de fortuna indispensable- pueden marcar la frontera que separa el éxito del fracaso.