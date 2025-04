La Gimnástica, al borde del abismo tras su derrota en Ávila

Carlos López Ávila Domingo, 6 de abril 2025, 20:42 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

La Gimnástica cayó (3-2) ante el Ávila en un partido muy intenso y competido y fue víctima de los errores que cometió en la segunda parte. Un gol de Chus Ruiz adelantó a la Gimnástica en el minuto 18, pero un triplete goleador de Mario Rivas, con dos penaltis incluidos, dieron la vuelta al marcador. Después, Tobar apretó el resultado en los últimos instantes del encuentro. Con esta derrota, los de Manu Calleja están en una situación complicada en su lucha por mantener la categoría.

Ávila Álvaro; Alpha, Llopis, Pascual, Toper (Fer Díaz, min. 58); Álex Moreno, Adilson (Babu, min. 58); Adri Carrión (Campos, min. 46), Vitolo (William, min. 81), Alberto Martín (Sissé, min. 71); y Mario Rivas. 3 - 2 Gimnástica Iván Crespo; Chus Ruiz, Miguel Gándara, Nico Toca, Rasines; Alberto Gómez (Arredondo, min. 77), Uriarte (Laken Torres, min. 70); Canales (Santamaría, min. 64), Dani Gómez (Campo, min. 70), Saúl (Tobar, min. 70); y Primo. Árbitro: Carralero Calvo (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Vitolo y Fer Díaz y a los visitantes Canales y Miguel Gándara.

El primer tiempo resultó muy entretenido, con dos equipos que buscaron con insistencia la portería contraria. El primer acercamiento al área llegó a los ocho minutos, en un centro de Toper desde la izquierda, que se envenenó y se marchó rozando el larguero. Fue el pistoletazo de salida a un carrusel de ocasiones en ambas áreas, que finalizó con un gol para cada equipo. Al cuarto de hora de juego, un centro de Saúl desde la izquierda fue rematado por encima del larguero por Dani Gómez en inmejorable posición para haber marcado. Seguidamente, el árbitro anuló un tanto al Real Ávila por fuera de juego, en un remate de cabeza de Adilson al saque de una falta. Sin un momento de respiro, llegó el gol de la Gimnástica en una acción muy similar. Canales colgó una falta al interior del área y allí apareció Chus Ruiz para rematar al fondo de la portería.

Muy poco le duró la alegría al equipo torrelaveguense. Tan solo cinco minutos después, Canales derribó a Adri Carrión dentro del área y el colegiado no dudó en señalar penalti. Mario Rivas se encargó de lanzar la pena máxima y, aunque Iván Crespo adivinó la dirección del balón, el delantero consiguió devolver la igualada al marcador. Tras el empate, el ritmo no disminuyó y la Gimnástica dispuso de dos claras ocasiones para volver a adelantarse. En el minuto 25, una parada espectacular de Álvaro evitó una diana de falta de Dani Gómez y, prácticamente de seguido, Nico Toca remató por encima de la portería un saque de esquina. En el tramo final del periodo, las llegadas a las áreas continuaron, pero los guardametas tuvieron mucho menos trabajo.

El segundo tiempo se desarrolló con un ritmo muy parecido. Sin embargo, la Gimnástica no estuvo tan fina en su juego y acabó cometiendo dos graves errores que le costaron la derrota. En el minuto 66, Mario Rivas no perdonó la ocasión para marcar casi a placer el segundo gol abulense tras un error defensivo. Manu Calleja reaccionó rápido ante la situación crítica de su equipo y sacó toda su artillería ofensiva, en un triple cambio que dio entrada a Tobar, Laken Torres y Campo. Sin embargo, las esperanzas blanquiazules se quedaron en nada cinco minutos después, cuando entre Iván Crespo y Nico Toca cometieron un penalti sobre Mario Rivas y el delantero aprovechó para completar su triplete particular.

El abatimiento se adueñó del equipo torrelaveguense, que no quiso rendirse y siguió buscando el gol. En el tiempo añadido, Tobar recortó distancias batiendo con un tiro cruzado a Álvaro en su salida, tras recibir un pase en profundidad de Campo. Fue una guinda final, mucho más agria que dulce, para una Gimnástica con pie y medio en Tercera RFEF, después de una temporada digna de ser borrada de su historia.