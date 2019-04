Vuelve el Derbi Todo listo para el primer lleno del Nuevo Malecón El Malecón busca su primer lleno, precisamente, en un derbi ante el Racing. Algo para recordar. / Luis Palomeque Las colas en las taquillas de El Malecón ayer fueron constantes. La Gimnástica estima que ha vendido 2.800 entradas. En los Campos de Sport sigue la reserva para abonados veteranos y quedan 225 MARCOS MENOCAL SANTANDER. Miércoles, 10 abril 2019, 07:44

Alrededor de 5.500. Ese es el récord de asistencia en El Malecón y es probable que pueda pulverizarse este domingo con el derbi entre Gimnástica y Racing. Ayer, a última hora del día, con las taquillas del estadio torrelaveguense cerradas, aún se estuvo atendiendo a los aficionados blanquiazules. Se calcula -el dato fue ofrecido por el club, pero no es oficial- que se vendieron alrededor de 2.800 entradas. Por su parte, en El Sardinero el Racing dispensó 375 más.

5.500 es la cifra, que de momento es la mayor registrada desde que se construyó el nuevo estadio, se consiguió el 21 de enero de 2012 coincidiendo con la inauguración de las instalaciones. Se aprovechó para celebrar tan semejante efeméride el partido de Liga que la Gimnástica jugó con el Guijuelo, en la misma categoría que trata de salvar estos días, la Segunda B. Todo estaba perfecto, pese a que el mal tiempo quiso empañar el día, y el club torrelaveguense después de muchos años reivindicando un nuevo campo vio cumplidas sus súplicas. El que no estuvo por la labor y le fastidió un poco la jornada fue el Guijuelo, que terminó ganando el partido (1-2) y complicándole un poco la vida a los blanquiazules. Nunca se superó el registro, se rozó el lleno, ya que el aforo es de 6.200 espectadores, pero aquella vez fue la que más cerca se estuvo. La siguiente ocasión en la que las previsiones eran optimistas fue el mes de mayo del año pasado, cuando visitó El Malecón el Mallorca B en una fase de ascenso que se recordará siempre. Ese día fueron 4.000 los gimnásticos -alguno animaría al conjunto bermellón, pero más bien pocos- los que se agolparon en las gradas del estadio. Se registró con ellos la segunda mejor asistencia de la breve y moderna historia del coqueto campo. Tanta garganta surtió efecto y los torrelaveguenses se impusieron por 4 a 1, encarrilando la eliminatoria de un modo más que patente. Una semana después rematarían el trabajo en la isla con el ascenso a la Segunda B. Aquella hazaña, que volvió a reunir a todos los aficionados en la Plaza Roja días más tarde para festejarla, es lo que ahora le quita el sueño al club, porque después de lo mucho que costó en los próximos seis partidos tienen la posibilidad de seguir disfrutando o de mirarla con cierta nostalgia.

Desde Torrelavega -Ricardo Uriona, socio Gimnástica: «He sido jugador y directivo de la Gimnástica y espero que el domingo gane el mejor. Lo malo es que para ver el partido hay que estar esperando dos o tres horas en las taquillas» -J. I. González, socio Gimnástica: «Lo principal es que haya cordialidad, buen ambiente y que gane la Gimnástica para seguir en Segunda B, pero también me gustaría que ascendiera el Racing» -Eva Marguelles. Socia Gimnástica: «Espero que gane la Gimnástica, pero que al final de la Liga suba a Segunda el Racing y nosotros nos mantengamos. Espero que haya buen ambiente» -Roberto Cobo. Socio Gimnástica: «Deseo que gane la Gimnástica y al Racing también le deseo lo mejor Nos vendrá bien para Cantabria. Y referente al partido espero que se desarrolle todo tranquilo»

Desde Santander -J. I. Sánchez. Socio del Racing: «Esperemos que reine la cordura y se viva una fiesta en Torrelavega como fue el partido de ida.En cuanto al partido, que gane el que más lo necesite. Creo que estaría bien» -Pedro Gutiérrez. Socio del Racing: «El Racing lo tiene casi todo hecho, pero siempre se sale a ganar. Necesita, además, seguir ganandoy sumando confianza.Creo que es favorito,pero quién sabe...» -Miriam Ruiz. Socia del Racing: «Es un derbi y por tanto nunca se sabe lo que puede pasar. El Racing está haciendo una gran temporada, pero la Gimnástica se juega todo y el partido es en su casa» -Gonzalo Esteban. Socio Racing: «En el partido de ida la Gimnástica pudo puntuary ahora está mejor y con más necesidad. Puede pasar cualquier cosa.Yo apuesto por un empate. Será muy igualado»

En estos siete años -se cumplieron hace apenas dos meses- no se han registrado mayores asistencias que las de esas dos ocasiones. Bien es cierto que en repetidas veces se han sumado 2.000 e, incluso, 2.500 gimnásticos, en partidos importantes de Liga, en los que fundamentalmente el equipo se jugaba la permanencia. No cabe duda de que las mejores tardes en El Malecón han coincidido con los compromisos que la Gimnástica ha tenido en las fases de ascenso, que durante la corta etapa de vida que tiene el estadio han sido cinco. El primero de todos fue con Ezequiel Loza como entrenador en la campaña 2013-2014. En aquel curso, en la primera eliminatoria ante el Villanovense, más de 3.000 aficionados asistieron al partido. Se perdió, y tras reengancharse fue el Arenas, con cerca de 2.800 gimnásticos, el que le dejó sin ascenso. Los dos siguientes play off a Segunda B fueron con Raúl Pérez como entrenador; el Águilas, primero, y el Izarra, después, le apearon a los blanquiazules y en ninguna de las dos comparecencias se superaron los 3.000 espectadores. Posteriormente, con Chiri como responsable técnico, fue el Atlético de Madrid B, primero, y el Alcobendas, este último en la segunda elimi'natoria, los que le privaron del ascenso. Ante los colchoneros las crónicas recogen 3.800 aficionados. Finalmente, el pasado mes de mayo, ante el Mallorca B, fueron 4.000 los fieles que animaron a su equipo en El Malecón.