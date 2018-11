Fútbol | Gimnástica El objetivo de la Gimnástica: afianzar la mejora La plantilla de la Gimnástica durante una de las sesiones de entrenamiento en El Malecón 2. / Luis Palomeque La Gimnástica viaja a Gobela para medirse al Arenas y confirmar su dinámica ascendente | Los blanquiazules visitan un campo en el que por el momento solo el Izarra se ha llevado los tres puntos esta temporada ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 10 noviembre 2018, 08:16

Después de sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas, la Gimnástica quiere prolongar su buena racha en Gobela (este sábado a las 17.00 horas), donde la aguarda un difícil duelo contra el Arenas, quinto clasificado. El empate en Zubieta (0-0) y, sobre todo, la victoria ante el Mirandés (1-0) han dado un respiro al equipo blanquiazul, que ha abandonado los puestos de descenso. Pero sobre todo han representado una inyección de ánimo y confianza en sus posibilidades. Así, cargados de energía positiva, los torrelaveguenses afrontan su visita a Getxo.

Son conscientes de que la empresa que acometen no es sencilla, porque su oponente también atraviesa un gran momento y además encadena seis jornadas sin perder, pero eso es algo que, hoy por hoy, no mete el miedo en el cuerpo a los gimnásticos. Pablo Lago dispone de casi todos sus futbolistas salvo Primo, sancionado, y Adrián Peón, que aún no se ha recuperado de su lesión. Pero todos los demás están disponibles.

Entre ellos Cristian, que vuelve a la convocatoria después de cumplir el encuentro de suspensión por acumulación de tarjetas y puede ser titular. Por lo demás no se esperan grandes cambios en el once blanquiazul más allá de la obligada ausencia de Primo, que abre la puerta a Nacho. Lago está satisfecho con el rendimiento de quienes han jugado en los últimos partidos y no tiene intención de modificar lo que va bien más allá de la introducción de alguna variante puntual. El esquema táctico, sin embargo, plantea algunas dudas. El asturiano suele modificarlo dependiendo de cómo se encuentre su equipo y también de las características del rival, por lo que no es sencillo adivinar cuál escogerá en esta ocasión. Si se decantará por una defensa con dos o tres centrales, si acumulará futbolistas en el centro del campo o si jugará en punta con uno o dos delanteros.

«Es el conjunto más en forma porque todas sus victorias fueron con equipos importantes» Pablo Lago | Entrenador de la Gimnástica

Teniendo en cuenta las dimensiones y características del campo -Gobela cuenta con un pequeño terreno de césped sintético-, y el tipo de juego del Arenas, que apuesta muchas veces por transiciones rápidas y fútbol vertical, es probable que la Gimnástica quiera fortalecer su juego en la zona media, como hizo frente a la Real Sociedad B y también ante el Mirandés, introduciendo a Víctor como refuerzo de Cusi y Palazuelos.

Si Pablo Lago se decide por una defensa de cuatro, es probable que elija a Fer y a Camus para los laterales, mientras que en el centro de la zaga Cristian, Luis Alberto y Bardanca competirán por dos puestos. Por delante de ellos, el doble pivote que forman habitualmente Cusi y Palazuelos, con Vitienes por la derecha y Diego Rozas por la izquierda; y arriba, Nacho Rodríguez, secundado por Víctor, que se situaría más retrasado y que en defensa se colocaría junto a Rubén Palazuelos, incrustándose Cusi entre los dos centrales.

«Es un rival diferente al de la pasada jornada para ganar hay que trabajar muy bien el partido»

En caso de que la opción del asturiano sea jugar con tres centrales y dos carrileros, los primeros podrían ser Camus, Cristian y Bardanca, y los segundos Fer y Rozas o Fermín. Cuando emplea esta variante, a Lago le gusta que sus laterales se incorporen al ataque y refuercen por el exterior a los centrocampistas, generando una situación de superioridad numérica.

«Basculamos con muchos más jugadores, pero la idea es acumular más gente arriba al atacar»

Nacho suplirá a Primo

El retorno de Cristian abre una interrogante, que no es otra que saber a quién de sus centrales va a sentar en el banquillo. Ahora mismo, tanto el canario como Luis Alberto y Bardanca se encuentran en gran forma y cualquiera puede ser titular. Hasta hace unas semanas la situación se hallaba más o menos definida, puesto que junto al cántabro se turnaban en el centro de la defensa el de Las Palmas y el leonés. Sin embargo, en los partidos en los que Lucho sustituyó en la linea media al entonces sancionado Palazuelos, Cristian y Bardanca jugaron juntos, demostrando que se complementan bien. Hace dos semanas, en Zubieta, Luis Alberto ocupó plaza en el banquillo por primera vez en la temporada, pero regresó al once junto a Bardanca en El Malecón contra el Mirandés, encuentro que no pudo jugar Cristian. Así que esta tarde uno de los tres será suplente, salvo que su entrenador opte por jugar con los tres, bien como centrales todos ellos o con Luis Alberto en eje del centro del campo, lo que desplazaría hacia la media punta a Palazuelos, aunque esta opción, que no ha empleado todavía, aunque posible, no es la más probable.

Las claves 1. Gobela Tiene un perfil de campo -hierba artificial y pequeñas dimensiones- en que las transiciones son rapidísimas. 2. Variación de esquema. La Gimnástica mantiene la base de los dos últimos partidos, pero con alguna variante más. 3. Intensidad. Se espera un duelo con mucha pelea en el centro del campo, interrupciones en el juego y estrategia. 4. Ausencia de Primo. La falta del delantero en la primera línea blanquiazul abre la titularidad a Nacho Rodríguez. 5. Fortaleza. Los gimnásticos deben fortalecer su línea media como hicieron en las dos últimas jornadas.

La ausencia de Primo abre el camino de la titularidad a Nacho Rodríguez, que estará en el once ya se juegue con un delantero -opción más factible- o con dos. En este segundo caso su acompañante arriba sería Cagigas, aunque también podría serlo Rozas. Los blanquiazules aguardan en duelo intenso y veloz, con mucha pelea en el centro del campo y frecuentes interrupciones en el juego y acciones a balón parado. Ganar para seguir confiando.