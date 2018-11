Golf María Parra, líder en Pedreña María Parra ejecuta un golpe en su recorrido de ayer en Pedreña. / Daniel Pedriza La jugadora andaluza hace un recorrido sin errores y con un -6 lidera el Campeonato de España para profesionales MARCO GARCÍA VIDART Santander Jueves, 15 noviembre 2018, 08:49

La andaluza María Parra, con una tarjeta de 64 golpes, lidera el Campeonato de España femenino para profesionales que se celebra hasta mañana viernes en el Real Golf de Pedreña. Una primera jornada en la que Parra acumuló seis birdies para firmar un -6 en el trazado pedreñero. Le siguen a continuación Laura Cabanillas y Luna Sobrón, con 66 golpes (-4), mientras que Natalia Escuriola y María Palacios acechan a las tres más destacadas con sendas tarjetas de 67 golpes (-3). En este Campeonato de España participan dos jugadoras cántabras, aunque son amateurs. Andrea Noriega, con 72 golpes (+2) está en la décimo cuarta posición del campeonato, mientras que Sofía Rodríguez firmó un registro de 77 golpes, +7 sobre el par del campo.

Parra fue de largo la más regular de esta primera jornada en un día -en cuanto a lo meteorológico- perfecto para jugar al golf . En su tarjeta, además de los seis birdies, destaca que no hay ni un solo error. En los restantes 12 hoyos de Pedreña, cumplió con el par del campo. «He jugado muy bien y muy confiada. Hacía bastante tiempo que no hacía un resultado así de bajo. Venía jugando bien, pero no conseguía meter los putts, y justo hoy -por ayer- he metido muchos», relataba la golfista andaluza. «Este torneo tiene mucho nivel, somos todas profesionales y cualquiera podemos ganar. Va a ser muy complicado llevarse el título, pero quiero hacerlo. Para conseguirlo no me queda otro remedio que seguir por el mismo camino».

CAMPEONATO DE ESPAÑA 1 María Parra 64 (-6) 2 Laura Cabanillas 66 (-4) // Luna Sobrón 66 (-4 4 Natalia Escuriola 67 (-3) // María Palacios 67 (-3) 14 Andrea Noriega 72 (+2) 25 Sofía Rodríguez 77 (+7)

Otra jugadora andaluza, la veterana Laura Cabanillas, acechaba de cerca a su paisana. Acompañada por su marido -en funciones de caddie-, el profesional Manuel Quirós, varios golpes buenos -hizo otros seis birdies, aunque cometió dos bogeys- le hacían terminar apenas a dos golpes de Parra. Mientras, la balear Luna Sobrón, que llegaba a Pedreña tras varios meses en Estados Unidos, presentó sus credenciales al título en Pedreña con cinco birdies entre los hoyos 4 y 9. «La verdad es que hice unos cambios antes de venir que han surtido efecto. Estaba un poco en ascuas, porque no sabía cómo reaccionarían esos cambios en el campo y han funcionado bastante bien. Uno de ellos, de los más significativos, ha sido en el grip», afirmaba Sobrón. «Empecé con tres pares, salvando los dos primeros hoyos, y a partir de ahí hice cuatro birdies seguidos y otro al 9. Hace bastante tiempo que no hacía un resultado así».

La amateur cántabra Andrea Noriega, que ya se impuso en este campo en la final del Gran Premio de Golf de El Diario Montañés, se situó tras esta primera jornada en la mitad de la tabla. Sus cinco bogeys los compensó con tres birdies para firmar un +2, un mejor registro del que anotó en la final del Gran Premio (+4), aunque la cántabra tiene como mejor marca en Pedreña un cuatro bajo par.

Por su parte, Sofía Rodríguez ocupa el puesto 25, con un recorrido muy regular de 38 golpes en los primeros nueve hoyos y 39 en los nueve últimos. La amateur cántabra consiguió un birdie en el hoyo 12, uno de los pares 5 del campo.