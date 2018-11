Remo Astillero, listo para su regreso Los remeros de Astillero celebran el ascenso a bordo de la 'San José XV' . / Rafa González El sábado la 'San José XV' se echará al agua para preparar una exigente temporada en la que regresa a la élite RAFA GONZÁLEZ Santander Jueves, 15 noviembre 2018, 14:28

La cuadrilla de la 'San José XV' ya prepara 2019. Con Miguel Ángel Ruiz Camus como preparador y con Elisabet Carral de nuevo al frente de una renovada directiva, los azules afrontan un año ilusionante en la máxima categoría del remo con una cuadrilla competitiva y con opciones de permanencia. Un trabajo complicado y largo que ha dado fruto.

Sin poder apenas celebrar el ascenso a la ACT, el club tuvo que afrontar dos complicadas situaciones. La primera, una escisión en la directiva que dejó prácticamente dejaban sola a la presidenta Carral. La segunda, asegurar la continuidad de sus remeros con un presupuesto austero y reforzar al mismo tiempo la tripulación para afrontar con un bloque competitivo el regreso a la ACT.

Plantilla Remeros. Rubén Álvarez-Pedrosa, Manuel Crespo, Víctor Manuel Fernández, Adrián Gómez, Daniel González, Mario Hernando, Miguel Hernando, Pablo Hernando, Luis López, Rubén Montes, David Pérez Gutiérrez, David Perez Iglesias, Roberto Pérez, Alexandro Tacu y Arrant Villar. Patrones. Iván Gómez y Cristian Garma. Altas. Iván Gómez, Cristian Garma, Miguel Ángel Ruiz, Andrés Peña, Sergio Enrique Rodriguez, David Fernández Vieites, Nacho García y Sergio Alonso. Bajas. Alberto González, Jaime de Haz, José Antonio Cuero, Israel Bolado, Mikel García e Iker Gimeno.

La tarea se ha completado con aparente éxito, aunque será el verano que viene cuando se sepa si el trabajo dará los frutos deseados. Los dos patrones, Mikel García e Iker Gimeno, y cuatro remeros Alberto González y Jaime de Haz (Zierbena), José Antonio Cuero (Santoña) e Israel Bolado (retirado) han dejado las tostas de Astillero. A cambios se incorporan dos patrones cántabros: el pedreñero Iván Gómez y el castreño Cristian Garma. También Sergio Enrique Rodríguez y David Veities ambos procedentes de Cabo Cruz, Andrés Peña (Meira) Nacho García y Sergio Alonso (Luanco). A estas altas se une la del entrenador, Miguel Ángel Ruiz Camus, un remero experimentado que el año pasado, salvo en contadas ocasiones no se sentó en las bancadas de la 'San José XV' por una lesión. Este año sí se sumará a la cuadrilla con ganas renovadas de contagiar a sus remeros su ilusión de hacer una buena temporada. En total, siete incorporaciones para completar un bloque que les asegure una buena trayectoria en la primera categoría del remo en traineras.

La plantilla no sufre así muchos cambios. Buena noticia, puesto que la continuidad del bloque siempre es positiva en los deportes colectivos, y Ruiz Camus se muestra optimista: «Hay muy buen ambiente y creo que la plantilla tiene un buen nivel. Hemos perdido a algunos remeros, pero entiendo que los que les van a suplir tienen un gran nivel y nos ayudaran a cumplir con los objetivos. Perdemos a buenos remeros, pero tengo plena confianza en las incorporaciones. Tanto que creo que nuestro potencial ha crecido».

Los entrenamientos ya han comenzado con mayor exigencia incluso que el curso pasado. «Es una competición en la que todos los clubes vamos al máximo y eso hay que tenerlo en cuenta. Los remeros lo saben, tanto los que siguen como los nuevos. El año pasado entrenamos para la ARC y el play off, este año es diferente y marcarnos solo como objetivo no descender no vale; hay que tener las cosas claras. Debemos aspirar a a pasar un buen verano y no sufrir con la amenaza del descenso. La ACT es muy competitiva y muy dura, pero la plantilla trabajará para conseguirlo. He visto mucha ilusión en todos el pasado lunes, cuando comenzamos. Este sábado tendremos el primer entrenamiento en el agua y seguro que las ganas van a ir creciendo», asegura el técnico de los astillerenses.

En cuanto a los demás equipos, Camus destaca los muchos cambios que se han producido este otoño. «Kaiku ha fichado mucho y bien de la mano de Carlos Rodríguez. También Zierbena cuenta con una buena cuadrilla de la mano de Zuzunegui y Orio ha tenido bajas, pero las suple con garantías. El que más ha fichado es Donostiarra que ha hecho algunos cambios en su cuadrilla. Cabo Cruz ha tenido bajas, pero en Galicia hay mucho potencial y seguro que hacen un bote competitivo. Todos los clubes de la Liga hacen planteamientos para mejorar sus plantillas y habrá que esperar a las primeras regatas para sacar conclusiones», concluye.