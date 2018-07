El auge del pádel cántabro El plazo de inscripción para la Liga Amateur de pádel concluirá el 30 de agosto. / Antonio 'Sane' La primera edición de la Liga Amateur arrancará este otoño, con una previsión inicial de 116 equipos y 1.400 jugadores ÁNGELA CALOCA Santander Miércoles, 11 julio 2018, 07:47

El pádel, un deporte en auge que cada vez cuenta con más practicantes, tendrá a partir de este otoño una competición de referencia en Cantabria. La Liga Amateur Pádel Privada Interclubes (LAPPI) comenzará en la región el primer fin de semana de octubre. El Diario Montañés será el testigo de excepción de esta iniciativa, ya que será el medio oficial de la misma.

El evento, organizado por el portal Solohaypadel.com, comenzó en el año 2014 en Castilla y León. La pasada edición se cerró con más de 130 equipos y 1.600 jugadores inscritos en esa comunidad. Por ello, tras el éxito rotundo de cuatro ediciones, este año la organización ha decidido dar un paso más y llevar esta competición a Cantabria, con el respaldo de El Diario Montañés.

A TENER EN CUENTA Inscripciones A través del 656 632 151 y del correo lappi@solohaypadel.com. El precio es de 362 euros más IVA en el mes de julio y de 420 euros más IVA en agosto, repartido entre los 9 y 12 jugadores que formarán cada equipo. Número de participantes La organización espera llegar a los 116 equipos y a los 1.400 participantes, aunque no descarta que esas cifras aumenten. Estructura liguera Cuatro categorías masculinas y femeninas. Diez clubes serán las sedes de la competición. Fecha de inicio La Liga comenzará el primer fin de semana de octubre.

Las inscripciones para esta primera edición de la Liga Amateur Pádel Privada Interclubes pueden realizarse a través del teléfono 656 632 151 o por correo electrónico en la dirección lappi@solohaypadel.com La fecha de inscripción está abierta hasta el día 30 de agosto, aunque por el ritmo al que van las inscripciones podrían completarse durante el mes de julio.

La organización, en un principio, espera cerrar el cupo en 116 equipos, pero no descarta la posibilidad de aumentar la cifra. El precio de la inscripción es de 362 euros más IVA -en el mes de julio- y de 420 euros más IVA en agosto. El coste es por equipo, compuesto por entre nueve y 12 jugadores que no necesitan estar federados para participar en esta Liga. En el precio se incluye la pista en el club deseado, bolas nuevas, agua, actas, fichas de jugadores... En el coste de la inscripción no se incluye aún el seguro médico. La organización está trabajando en uno de 6,9 euros por jugador.

La estructura de la Liga es muy sencilla para el usuario. Cualquier persona puede formar su equipo de entre 9 y 12 jugadores. Pero se podrá realizar un fichaje extra en cualquier momento del campeonato. En esta primera edición, la edad mínima para competir es de 13 años y la categoría en la que podrán inscribirse los equipos irá desde Primera hasta Cuarta categoría, tanto femenina como masculina. La organización recomienda para esta primera edición que se tengan en cuenta los resultados obtenidos en otros torneos para la elección de la categoría más adecuada al nivel de cada equipo. En posteriores ediciones, se regulará el sistema de ascensos y descensos en la normativa.

Una vez que esté el equipo formado, este deberá elegir una de las instalaciones cántabras donde jugar sus enfrentamientos como local y una segunda sede en caso de que la primera esté completa. Los clubes que acogerán la competición serán el Centro Deportivo La Marina, Centro Deportivo de Argoños, Central Padel, X5 Bahiason, Zink Padel, Racket Sport Center, G6, Move&Go (antiguo Body Factory Mataleñas), Club Tenis Monteverde y Marisma Wellness Center. Todos ellos, además, son patrocinadores de la competición.

Sistema de juego

El equipo solo tendrá que preocuparse en cada jornada de reunir a seis jugadores, repartidos en tres parejas, para disputar los tres respectivos partidos del fin de semana. Los enfrentamientos tendrán lugar los sábados y los domingos. El horario preestablecido son las 12.30 horas, aunque podrá variar en función del club en el que hayan elegido sede como local. Los jugadores tendrán todo reservado en el club -los organizadores harán entrega de actas, bolas nuevas y agua a todos los participantes- y además sabrán con antelación su calendario. El equipo que gane dos de los tres partidos del fin de semana se llevará dos puntos y si gana por 3 a 0 añadirá un punto extra; el perdedor conseguirá un punto. Una vez finalizado cada encuentro, ambos capitanes firmarán el acta del partido, que se enviará a la organización mediante un mensaje de Whatsapp nada más disputarse. Cada lunes los resultados podrán visualizarse en la web www.solohaypadel.com

Cada categoría reunirá a 16 equipos, que se distribuirán en dos grupos de ocho. En Primera habrá una excepción ya que serán 10 equipos y cada uno de ellos jugará un mínimo de 24 partidos, aunque podrá llegar a los 33 si tiene la suerte de ser uno de los finalistas.

La Liga Amateur Pádel Privada Interclubes se dirige a jugadores aficionados de pádel, que podrán disfrutar de la competición en un ambiente sano y deportivo. La Liga fomenta valores como el compañerismo y la amistad, lejos de otras competiciones más duras destinadas a jugadores de mayor nivel en esta modalidad deportiva.