Cueto despide a Uco Lastra entre rancheras y rodeado de su gente
Multitudinaria despedida al campeón del mundo
Santander
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:20
«Ninguno como Uco Lastra, como Uco Lastra ninguno...». Este es uno de los versos de la canción que otro cuetano, Chema Puente escribió en ... homenaje a Uco, y que familiares y vecinos entonaron con cariño y sentimiento durante la misa de despedida celebrada en la Iglesia de Santa María. Domingo Landeras, párroco del barrio, que a la vez es un pueblo, resumía el sentir: «Esta mañana la primera noticia que nos presentaba el periódico era que Uco había celebrado su último combate, pero esta vez el contrincante no era de su categoría. No era de peso pluma, ni welter, ni semipesado. Era de una categoría superior, era la muerte».
Con presencia de un mariachi, durante su despedida se cantaron dos rancheras. La primera fue la de 'El rey' de Vicente Fernández. Una de las favoritas del púgil cuetano y que se entonó antes del arranque de la ceremonia. La segunda, el homenaje que compuso Chema Puente y que ya fue presentado durante el acto de entrega de la estrella de la fama en Tetúan, en 2024.
Cerca de un centenar de personas se acercaron a la decirle su último adiós. Uco, para quienes le conocieron desde niño, era mucho más que un campeón del mundo. Ángel Saiz, amigo suyo desde la infancia, recordaba: «Somos amigos desde niños y lo que me guardo de él es que le encantaba la canción mexicana. Yo también canto rancheras, y así es como le recordamos: por su fe, su bravura y esa forma de ser única. Era indómito, un líder desde los doce años. Esa fuerza le llevó al boxeo. Más que porque fuese un gran deportista, fue por su valentía. No tenía miedo y jamás se rendía. Y sin embargo, nunca presumía de ser campeón del mundo, era él mismo, auténtico y fiel a su manera de vivir».
