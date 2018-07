Hípica El día del hipódromo de la playa Sarabia, con los colores amarillo y azul de la cuadra Ría Cubas, volverá a ser uno de los favoritos en la mañana de carreras en Loredo / Roberto Ruiz El Derby de Loredo, con tres carreras en el programa, se celebra mañana a partir de las 12.00 horas MARCO GARCÍA VIDART Santander Sábado, 28 julio 2018, 07:40

Es una de las estampas típicas del verano en Cantabria. La playa de Loredo atiborrada de gente viendo a caballos purasangre galopar a toda velocidad. El Derby de Loredo no falta a su cita anual con el verano en esa playa de Ribamontán al Mar. La marea, la que permite que se abra ese hipódromo de arena, fijó para mañana domingo, a partir de las 12.00 horas, el comienzo de la edición número 62. Una de las más variadas e internacionales que se recuerdan. Cuadras y jinetes de varias comunidades de España y de países como Francia e Italia, medirán sus fuerzas en las tres carreras del programa.

La primera de ellas, el Gran Premio Junta Vecinal de Loredo -sobre 1.500 metros- , tendrá mucho de especial para el señor de la playa. Diego Sarabia parece que conoce cada grano de arena, ya que acumula 24 victorias en Loredo. Correrá las tres carreras, pero la primera tendrá un punto especial. 'Acamante' llegó a la cuadra Ría Cubas «deshauciado. Y en Loredo he ganado ya dos carreras con él, en las últimas dos ediciones», señala Sarabia. A sus ocho años, el animal, que no compite desde abril, ya no está para mucho esfuerzo en competición. Pero la compenetración entre ambos no puede ser mayor. «Entrenamos juntos todos los días. Y me haría mucha ilusión ganar con él», reconoce su álter ego humano. A buen seguro que 'Acamante' tendrá en mente hacer un buen regalo de cumpleaños a Diego. «Porque mañana cumplo 37».

LXII DERBY DE LOREDO Cuándo Mañana domingo. Las carreras empiezan a las 12.00 horas, pero se recomienda llegar antes. Se prevé la asistencia de más de 15.000 personas. Dónde Playa de Loredo (Ribamontán al Mar). Carreras Gran Premio Junta Vecinal de Loredo (1.500 metros), 12.00 horas; Gran Premio Gobierno de Cantabria (2.400 metros, 12.45 horas); Gran Premio Ayuntamiento de Ribamontán al Mar- Derby de Loredo (2.000 metros), 13.30 horas.

Otros cinco binomios tratarán de estropear las intenciones de Diego y 'Acamante'. El que apunta a máximo rival es 'Rocket Man Dan', de la cuadra canaria Soñador y con la monta de Pablo Laborde.

Una exhibición de jinetes veteranos de la Cuadra Castanedo precederá a la segunda carrera del día. A partir de las 12.45 horas se celebrará la prueba más larga de la jornada, 2.400 metros. El Gran Premio Gobierno de Cantabria reunirá a seis caballos. 'Arnulfo', de la Cuadra César Alonso, apunta a favorito con la monta de Ignacio Melgarejo, otro campeón del mundo de Gentlemen al igual que Diego Sarabia y que desde el año que ganó el título (2016) es profesional. 'Stormy Dance' de la cuadra El Sable y con Cristina Pérez a la grupa, también cuenta en los pronósticos, al igual que otro caballo compañero de cuadra, 'Garajonay', con la monta del italiano Nicholas Saccu. Sarabia montará a 'Ouranys', con el que ganó en febrero en Sevilla y fue segundo en Madrid en sendas carreras. «Aunque esos 2.400 metros se le pueden hacer largos».

'Merón', favorito en el Derby

Tras la tradicional carrera de ponys, llegará el Gran Premio Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. El Derby de Loredo que, por extensión, da nombre a toda la jornada. Serán cuatro los equipos que luchen por el principal título sobre la arena. El papel de favorito es para 'Merón', de la cuadra Soñador y con Pablo Laborde a las riendas. Este año acumula tres victorias. Sarabia intentará sumar su décimo título en el Derby a lomos de 'Ragazzo', de la cuadra Atalaya. «Ganó aquí hace dos años una de las carreras que se celebraron a lo largo de tres días». Al igual que a su anterior montura, los 2.000 metros de esta última prueba le pueden pasar factura.

El jockey que juega en casa llega en un buen momento de forma a 'su' fin de semana. «He tenido un año bueno. Con cuatro victorias en el campeonato de España y como vigente campeón». Pero Sarabia reconoce que estará complicado ganar mañana. «Loredo ya está en el mapa del turf y ya es un punto de referencia. Hoy en día hay que traer un caballo de mucho nivel para vencer en el Gran Premio. El triunfo aquí ya es algo muy cotizado».