KÁRATE Nadia Gómez quiere cerrar la temporada con un oro Nadia Gómez pondrá en México el punto y final a la temporada. La santanderina, campeona del Mundo y de Europa sub 21, compite este fin de semana en México en el Campeonato Iberoamericano

El objetivo es conseguir una nueva medalla que añadir a su colección. La karateca cántabra Nadia Gómez Morales (Santander, 1997) tiene claro que el Campeonato Iberoamericano que se celebra en el Cabo de San Lucas, México, donde se encuentra ya desde el jueves, es una nueva oportunidad de ampliar su palmarés. «Tengo expectativas altas para lograr medalla e incluso llegar a la final. A ver si me puedo traer el oro para casa», contaba confiada la santanderina que disputa hoy toda su ronda de combates.

La deportista compite en modalidad kumite como parte de la selección sub 21 que dirige César Martínez y en la que la acompañan los karatecas Adriana Gil, Alejandro Ortiz, Daniel Martín, Alberto Delestal, Lander Orbea y José Ibáñez. Todos ellos se verán la caras con los mejores exponentes del kárate latinoamericano. Y es que los contendientes, de más de 23 países, llegan con un gran nivel a este campeonato ya que la mayoría de ellos están preparando los Juegos Panamericanos, que se celebran en Lima del 26 de julio al 11 de agosto. Como la propia Nadia explica «los de hoy serán unos buenos combates para acabar el año». Y es que la temporada termina para la cántabra con este torneo.

Estar fuera de casa, el cambio horario y enfrentarse a rivales con las que no suele competir en Europa son los factores más complicados de este tipo de competiciones para Nadia. «Son chicas con las que no suelo enfrentarme, a lo mejor solo en las Ligas Mundiales, y ese factor sorpresa es importante», señala. La deportista ya conquistó el Campeonato del Mundo en Tenerife y después el de Europa sub 21 en modalidad kumite de menos de 50 kilos en Sochi, Rusia. Ahora está decidida a hacer las Américas y regresar del país azteca con un nuevo metal. «Después de quedar campeona del Mundo y de Europa yo misma me puse una presión extra por ganar, pero en este campeonato me siento super segura y he dejado de sentir esa presión. Cada campeonato es un objetivo nuevo y tengo opciones de medalla», explica confiada.

El objetivo de Gómez a partir de septiembre será la Liga Mundial para intentar ser olímpica en Tokio 2020

El Iberoamericano será el punto final de la temporada, pero en septiembre arranca de nuevo la acción. «Nos concentraremos en la ciudad japonesa de Fujinomiya varios días y después empieza la Liga Mundial en Tokio la primera semana del mes», señala Nadia que a partir de ahí, al menos una vez al mes, tendrá Liga Mundial. «Mi objetivo es poder dar el mejor papel en cada una de ellas de cara a Tokio 2020».